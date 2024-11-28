Путин: Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана

Tекст: Ольга Иванова

«Казахстан – практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов – и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

Ранее Путин отметил, что взаимодействие стран, входящих в ОДКБ, строится на принципах дружбы и уважения, что подчеркивает его союзнический характер.



