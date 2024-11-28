Эксперт: Прозрачность интернета повысит безопасность

Эксперт Шлыков рассказал о важности отечественных социальных сетей и проблемах анонимности

Он подчеркнул, что самодостаточное государство должно адекватно реагировать на информационные угрозы, создавая собственные платформы, где будет действовать российское законодательство, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шлыков отметил, что любое государство в мире, если оно самодостаточное, самостийное, желает своему народу процветания и безопасности, оно будет совершенно адекватно реагировать на любые вызовы информационного пространства.

По его мнению, западные онлайн-площадки работают против России, ведя информационную войну, целью которой является молодое поколение. Он считает, что создание конкурентоспособных отечественных аналогов иностранных социальных сетей – это важный шаг к защите национальных интересов. Также это позволит оперативно влиять на ситуацию в информационном пространстве и защитить молодежь.

Эксперт также коснулся проблемы анонимности в интернете, отметив, что она используется неблагонадежными людьми, начиная от мошенников и заканчивая деструктивными сообществами. Шлыков выразил уверенность, что прозрачность интернета равна его безопасности, и заявил, что Россия уже предприняла значительные шаги для обеспечения безопасности своих онлайн-платформ. Он подчеркнул, что честным людям, занимающимся бизнесом или общественной деятельностью, незачем скрываться за анонимностью.

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