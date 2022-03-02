Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек

Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения

«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.

«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».

По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.

«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.

В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.

В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.

Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».

Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.

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