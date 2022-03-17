Ростуризм попросил власти Египта отменить штрафы за просроченные визы

Ростуризм попросил власти Египта отменить штрафы для россиян за просроченные визы, сказала глава ведомства Зарина Догузова, отметив, что уже есть предварительная договоренность.

«Мы вместе с посольством России в Египте связались с коллегами из Египта, попросили посодействовать в вопросе отмены таких штрафов для наших туристов с учетом текущих непростых обстоятельств с отменами рейсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Догузовой.

По ее словам, имеется предварительное согласие пойти навстречу. Сейчас российская сторона ждет официального подтверждения.

Также она отметила, что российские туристы, находящиеся в Египте, постепенно возвращаются домой. Но остается проблема с быстрым возвращением россиян.

«Прямо сейчас решаем этот вопрос с туроператорами. По следующим ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно», – указала Догузова.