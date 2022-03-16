Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в видеоформат

Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

«В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели: поскольку очень сложная логистика, то в целях экономии времени, сил и средств решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи», – передает ТАСС слова Мединского.

Ранее в среду Мединский сообщил, что переговоры России с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава российской делегации.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины. Лавров сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече 10 марта в Анталье не выдвинул никаких новых идей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны продолжаться, позиции сторон звучат уже реалистичнее, «но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.