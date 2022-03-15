В Саранске открыли новый хирургический корпус детской республиканской больницы

Новый хирургический корпус детской республиканской клинической больницы открылся в Саранске. В торжественном мероприятии приняли участие глава Мордовии Артем Здунов и заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По видеосвязи медперсонал учреждения и гостей церемонии открытия приветствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что охрана здоровья детей - это приоритет государственной социальной политики. «Теперь детская республиканская больница будет одним из лучших медицинских центров ПФО по оказанию диагностической, хирургической и реанимационной помощи», – приводятся слова министра в сообщении на сайте администрации региона.

Напомним, строительство нового корпуса было начато в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость строительства составила 2,4 млрд. рублей, из них 1,9 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

В новом корпусе размещены отделения хирургии, реанимации, отделение для оказания помощи новорожденным и недоношенным детям, а также консультативная поликлиника. Оснащение лечебного учреждения соответствует самым современным мировым стандартам.

«Каждый родитель переживает, если с его ребенком что-то случается. Если это что-нибудь серьезное, то мы должны иметь возможность справиться с этим здесь, в Саранске, не думая о том, куда отправлять ребенка, чтобы оказать ему необходимую помощь. Теперь мы сможем делать это у себя, оборудование больницы это позволяет», – отметил Артем Здунов.

Заместитель министра здравоохранения Салагай поблагодарил руководителя республики за качественно построенный объект и поздравил коллектив лечебного учреждения с открытием нового хирургического корпуса.

В числе современного медоборудования – комплекс МРТ. Как рассказал главный врач детской республиканской больницы Олег Солдатов, раньше такого оборудования в медучреждении не было, это вызывало определенные трудности, которые теперь остались позади.

Кроме того, в Саранске открылась новая поликлиника республиканского онкодиспансера. Строительство высокотехнологичного медицинского учреждения велось по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый четырехэтажный корпус онкополиклиники площадью более 9,5 тысячи кв. метров обеспечивает до 200 посещений в смену. Есть реанимационный блок на 9 мест. На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, 80% из которых – средства федерального бюджета.

Главный внештатный онколог Минздрава Мордовии Георгий Веснушкин рассказал, что поликлиническое отделение успешно справляется с главной задачей – ранним диагностированием болезни. Что позволяет ускорить сроки лечения пациентов, сократить затраты и самое главное – повысить выживаемость.

Затронули также вопрос обучения региональных врачей-онкологов, для проведения которого не только приезжают федеральные специалисты, но и проводится онлайн-обучение.

«С таким современным оборудованием специалисты любого уровня могут легко и качественно провести обучение для наших врачей, повысить уровень их знаний и навыков. Сегодня наша совместная работа по всем федеральным программам направлена именно на те направления в оказании медпомощи, которые необходимо улучшать», – отметил глава Мордовии.