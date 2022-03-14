Небензя: Замгенсека ООН в выступлении по Украине не упомянула обстрел Донецка «Точкой-У»

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на заседаниях Совета безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

«Нас удивляет и уже не в первый раз <…> выступление заместителя генерального секретаря ООН [Розмари Дикарло], которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, – заявил он на заседании СБ ООН, передает ТАСС.

Небензя уточнил, что «ее оценки и перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использовании кассетных боеприпасов российскими ВС со ссылкой на «достоверные источники» вызывает у нас сомнение, кто сидит за табличкой – высокопоставленный сотрудник Секретариата ООН или представитель одного из государств».

По его словам, о каком посредничестве можно говорить, когда Дикарло, очевидно, заняла сторону в этом конфликте. «Зато у заместителя генерального секретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе ВСУ ракетой «Точка-У», начиненной кассетными боеприпасами, по центру Донецка, в результате чего погибли 20 и ранены 35 мирных жителей. Как ни нашлось ни слова об этом у представителей западных стран», – подчеркнул Небензя.

Он также добавил, что Россия отвергает обвинения в гибели журналиста Рено. «Во-первых, он не журналист. Это опровергла сама New York Times. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской «теробороны».

Небензя пояснил, что тиражирование дезинформации в СБ ООН об операции России на Украине является провокацией.

Кроме того, по его словам, Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.

«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска, в результате погибли 20 человек.

В Минобороны заявили, что отомстят за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.