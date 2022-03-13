США начали изучать сообщения о гибели американского журналиста на Украине

США пытаются узнать детали произошедшего в связи с сообщениями о гибели американского журналиста на Украине, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я только сейчас имел возможность услышать об этом, <...> так что мне надо будет проконсультироваться с моими коллегами и с нашими союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы узнать больше о том, что произошло. Но если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о гибели американского журналиста, сообщает ТАСС.

Между тем представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.