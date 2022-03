Экс-морпех США: Наши действия в Ираке и на Украине схожи Посол призвал США свернуть работы в биолабораториях в странах бывшего СССР 10 марта 2022, 07:22

Посол России в США Анатолий Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес России в якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций. «Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», – передает РИА «Новости» слова Антонова. Посол России в США также призвал Соединенные Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия. Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. Затем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы. После чего представитель Пентагона Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявили, что США не занимаются созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.

Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы. Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма». Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция. «Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство. Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве. Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения. Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия. В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости». В данный момент она находится в России. Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента. Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц. В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей. В Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний 9 марта 2022, 21:40 Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России. «Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС. Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Позже в Кремле прокомментировали это предложение. Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России 9 марта 2022, 11:01 Текст: Наталья Ануфриева

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику. Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период». «В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он. Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям. Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран 9 марта 2022, 15:38 Текст: Наталья Ануфриева

Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС. Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине. Цены на бензин в США вновь побили исторический максимум 9 марта 2022, 18:54 Текст: Кристина Цыцура

Стоимость бензина в США второй день подряд обновляет исторический максимум, ранее она превысила 4,25 доллара за один галлон (3,785 литра), следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру среды достигла в США 4,252 доллара. Ранее цена на бензин выросла до 4,173 доллара за галлон, в последний раз такую цену фиксировали в июле 2008 года, передает ТАСС. Стоимость одного галлона дизельного топлива в среду выросла до 4,883 доллара за галлон, также обновив исторический максимум. Накануне президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин продолжат расти, так как США продолжают вводить санкции против России. В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей. Посол США призвал американцев покинуть Россию 9 марта 2022, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан, находящихся на территории страны, немедленно уехать или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства, так как оно может быть закрыто. Салливан заявил, что рекомендация посольства такова – «уезжайте из России сейчас», передает РИА «Новости». «Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство», – добавил он. При этом ранее МИД опроверг сообщения о высылке посла США из России. Разработчик «Новичка»: США пытаются найти новые вирусы против славянских народов 9 марта 2022, 20:15

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал газете ВЗГЛЯД, что США пытаются найти новые яды и вирусы, к которым больше восприимчивы славянские генотипы. «Биологические лаборатории на Украине – это бывшие советские противочумные станции, очень высокоорганизованные биологические объекты по противодействию эпидемий. Там хранились очень дорогие коллекции возбудителей страшных болезней и вирусов. Затем американцы частным образом захватили эти станции как на Украине, так и в других постсоветских республиках», – отметил доктор химических наук, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк. По его словам, «надо было еще тогда все это уничтожать без предупреждения, но американцы шустро украли биологические образцы. Не секрет, что США пытаются найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы, – русских, украинцев, белорусов. Для этого они пытаются выявить, что отличает эти народы от представителей других народов и рас. Это очень опасные, в чем-то даже чудовищные, и дорогие исследования». Собеседник напомнил, что после несчастных случаев в Форт-Детрике, где находятся основные центры США по биомедицинским разработкам, в Штатах запретили вести подобные работы. «Тогда американцы наняли для этого лаборатории в Китае, Швейцарии и других странах. В данном случае украинские противочумные станции отличаются от этих лабораторий, поскольку являются центрами по подготовке к биологической войне. Это самая эффективная война будущего», – полагает Ринк. Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Кремль: США ведут экономическую войну с Россией 9 марта 2022, 14:21

США фактически ведут экономическую войну с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть», – прокомментировал он заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что «с точки зрения США, развязка кризиса на Украине – это стратегическое поражение президента (России Владимира) Путина», сообщает ТАСС. Песков добавил, что Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, сообщает РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов. Экс-морпех США: Наши действия в Ираке и на Украине схожи 10 марта 2022, 02:58

Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане. Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине». При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт. Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News. Watch the latest video at foxnews.com Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах. США решили изучить варианты ограничения доступа России к криптовалютам 9 марта 2022, 09:28

США рассматривают возможность ограничения доступа России к криптовалютам, Вашингтон также консультируется по этому вопросу с Европой, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Нуланд заявила на слушаниях в комитете сената по международным отношениям, что «не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», передает «Коммерсант». Отметим, что на фоне ситуации на Украине ведущие криптовалюты резко подешевели. В день начала операции курс биткойна опустился до 35,4 тыс. долларов, но после этого снова начал расти. Напомним, 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы. США задумались о санкциях против Росатома 9 марта 2022, 23:57 Текст: Антон Антонов

Белый дом рассматривает возможность введения санкций против Росатома, сообщил журналист Ари Наттер. Сотрудник Bloomberg заявил, что санкции грозят «огромными последствиями для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций». Наттер отметил, что решение еще не принято, передает РИА «Новости». Как отмечает Bloomberg, это может повлиять на добычу урана и работу АЭС в США, так как Россия поставляет 16,5% от общего объема его импорта в Соединенные Штаты. Помимо этого, санкции могут повлиять на сотрудничество Росатома с Ираном, с которым Вашингтон в настоящее время пытается восстановить ядерную сделку, передает ТАСС. Тем временем официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине. Напомним, источник Reuters заявил, что введенный властями Соединенных Штатов запрет на импорт российских энергоносителей в США не касается урана. При этом представители энергетической отрасли США настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США решили перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot 9 марта 2022, 08:21 Текст: Александра Юдина

США по приглашению Польши перебрасывают в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер. «По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», – передает РИА «Новости» его слова. Также представитель EUCOM добавил, что такой шаг был предпринят «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». «Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье (Устава НАТО) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций», – отметил Миллер. В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию. США не признали создания биологического оружия на Украине 10 марта 2022, 02:05

Представитель Пентагона Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждают, что США не занимаются созданием биологического оружия в лабораториях на Украине. Кирби заявил, что «российские обвинения абсурдны» и являются «классической российской пропагандой». Он заявил, что у него «нет никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине». «Но это образ действий России, мы это видели не раз», – приводит его слова ТАСС. Прайс утверждает, что «Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине». По его словам, «США не имеют никаких химических или биологических лабораторий на Украине и не управляют ими», «не разрабатывают такие вооружения где бы то ни было и не обладают ими», передает РИА «Новости». Псаки заявила, что в Вашингтоне «приняли к сведению ложные заявления России», а также «видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора». Она заверила, что США «в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо». Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чувмаков заявил: «Наконец западные СМИ начинают уделять внимание не выгодным для Запада новостям, а, в частности, о секретных биолабораториях на Украине». Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. Власти США порекомендовали написать завещание перед поездкой на Украину 9 марта 2022, 08:08 Текст: Александра Юдина

Госдепартамент США посоветовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание, а также обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми. «Не отправляйтесь на Украину из-за вооруженного конфликта и коронавируса. [Находящимся] на Украине гражданам США следует немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства. В сообщении отмечается, что желающим совершить поездку на Украину вопреки рекомендации воздержаться от этого следует предпринять ряд шагов, в том числе составить завещание, обсудить с близкими планы по опеке над детьми, уходу за домашними животными, обращению с имуществом и активами, а также передать родственникам важные документы и личные данные. Так, гражданам предлагается «сдать образцы ДНК в медицинской организации», где они обслуживаются, на тот случай, если «семье будет необходимо получить к ним доступ». Помимо этого, выезжающим на Украину американцам рекомендуется составить собственный план безопасности или проконсультироваться с профильной организацией. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране. В Совфеде вступились за обвиненную в США главу совета российских соотечественников 9 марта 2022, 18:18

«Обвинения США против Елены Брэнсон безосновательны, она сейчас в России, и ей ничего не грозит», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее МИД РФ назвал обвинения против главы совета российских соотечественников абсурдными. «Угрозы ареста Брэнсон в России по этому уголовному делу нет, а выдача наших граждан другим странам просто исключена Конституцией РФ. Мы никому не выдаем своих граждан без их согласия. К тому же, в России американский судебный исполнитель не может арестовать Брэнсон. И это обстоятельство очень сильно не нравится Вашингтону», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, статья, которую вменяют Брэнсон, существует уже больше 80 лет и постоянно совершенствуется. «Санкции статьи очень тяжелые – гораздо более жесткие, чем по аналогичному российскому закону. Я об этом говорил последние пять лет нашим перевозбужденным демократам и либералам. У нас, если ты не зарегистрировался в качестве иноагента, сначала получаешь административный штраф, и только потом может быть возбуждено уголовное дело, причем – с куда меньшими сроками», – напомнил собеседник. Член Совфеда отметил, что информация об усилении гонений на наших соотечественников в США начала приходить с конца 2021 года. «Нам поступало очень большое количество данных, фактически с осени прошлого года каждый человек, хоть как-то связанный с российскими госструктурами, оказался под ударом. Все разговоры прослушиваются, людей вынуждают покинуть страну, где они живут и работают на законных основаниях», – указал политик. Собеседник добавил, что с некоторыми россиянами проводятся многочасовые допросы в американских спецслужбах. «Мой личный знакомый политолог через два дня после встречи со своим американским другом подвергся многочасовому допросу и был вынужден покинуть США. В общем, на наших соотечественников идет практически круглосуточное психологическое давление американских спецслужб. Это самая натуральная охота на ведьм», – подчеркнул парламентарий. Климов напомнил также, что Европейский парламент в прошлом году призывал к войне с «русским миром». «Они провозгласили «русский мир» оружием», – посетовал сенатор. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело Брэнсон абсурдным. «Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания», – указала дипломат. По ее словам, российские соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. «Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов», – говорится в комментарии. Посольство РФ в США назвало выдвинутые против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью антироссийской кампании. Диппредставительство заявило в Telegram-канале, что «выдвинутые претензии возмутительные и абсолютно необоснованные, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма». Преследование Брэнсон рассматривается российской стороной, как враждебная акция. «США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство. Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – заявили в посольстве. Ранее Минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения. «Согласно судебным документам, 61-летняя Елена Брэнсон, по крайней мере, начиная с 2011 года, работала от имени российских властей и официальных лиц для продвижения интересов России в США, в том числе путем координации встреч российских политиков с американскими политическими деятелями и бизнесменами для продвижения интересов властей РФ», – говорится в сообщении Минюста США. При этом 61-летняя россиянка, имеющая также американское гражданство, но уехавшая в Россию в 2020 году, не уведомила генерального прокурора США о своей деятельности в качестве иностранного агента. Дело расследует отделение ФБР в Нью-Йорке. Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД