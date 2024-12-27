Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Метелев: Госдума весной рассмотрит законопроект о фудшеринге
Законопроект о фудшеринге, который предусматривает освобождение предпринимателей от НДС при передаче продуктов нуждающимся, внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
Метелев сообщил о планах внести на рассмотрение законопроект о фудшеринге. Он рассказал, что проект документа уже готов и проходит последние политические консультации с оценкой возможных рисков. Законопроект предполагается внести в Госдуму в весеннюю сессию, передает ТАСС.
По его словам, законопроект направлен на освобождение от уплаты НДС предпринимателей, которые передают продукты питания благотворительным организациям для раздачи нуждающимся. Совместно с правительством РФ разработана система безопасности и контроля, которая позволит исключить нарушения. Использовать льготу смогут компании и НКО из специального реестра.
Метелев подчеркнул важность законопроекта в условиях специальной военной операции и его значимость для приграничных и исторических регионов, где гуманитарная помощь может поступать в больших объемах. В случае нарушения требований к безопасности продуктов предусмотрены административные штрафы.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил обязать магазины ставить полки для фудшеринга, чтобы сократить количество пищевых отходов и помочь нуждающимся гражданам, в особенности пенсионерам.
Напомним, в июне прошлого года депутаты ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей в отношении продуктов с истекающим сроком годности. Такие продукты предлагается отдавать населению безвозмездно.