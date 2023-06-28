В Госдуме предложили бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме предложили дать право магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности

Российские депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей в отношении продуктов с истекающим сроком годности, их магазины будут бесплатно отдавать населению.

В пояснительной записке к документу указано, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в России составляют около пятой части объема их производства, несмотря на регулярно предпринимаемые меры, эта проблема пока сохраняется, передают «Известия».

Как считают авторы инициативы, безвозмездная передача таких товаров населению может стать действенной мерой, однако в данный момент торговым сетям это невыгодно – только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

Таким образом, законопроект позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Так, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп.

Уточняется, что из этого списка товаров для передачи населению, могут быть исключены продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

Как добавил один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению

«Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс. Российские торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно», – сказал он.

В пресс-службе фракции отметили, что законопроект направлен на отзыв в правительство. Инициативу уже готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

Как заметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, многие видели душераздирающие ролики в соцсетях, когда пенсионеры или нуждающиеся люди ждут у помойки рядом с супермаркетом, когда туда выбросят продукты с истекающим сроком годности.

«Грузчики всегда именно выбрасывают эту еду и только тогда разрешают людям уже из контейнера ее забирать. Таким образом ежегодно утилизируется 7 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей», – прокомментировал он.

Кроме того, он рассказал, что магазины или торговые сети в совокупности платят 40% стоимости своей продукции в виде налогов вне зависимости от того, как они ее реализовали: продали, продали со скидкой или раздали.

По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, все налоговые издержки, которые могут появиться в результате принятия этой меры, уже предусмотрены, рассчитаны и считаются приемлемыми.

В пресс-службе магазина «Магнит» отметили, что приветствуют инициативу депутатов.

«Освобождение от НДС товаров с истекающим сроком годности, передаваемых бесплатно на благотворительность, придаст новый импульс развитию фудшеринга в России, поможет спасти десятки тысяч тонн качественных продуктов питания от утилизации», – заверили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме пообещали в ближайшее время принять законопроект об отмене НДС для туроператоров.