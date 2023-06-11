Законопроект об отмене НДС для туроператоров пообещали принять в ближайшее время

Источник: Законопроект об отмене НДС для туроператоров могут принять в ближайшее время

Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Как сообщил источник ТАСС, планируется, что на следующей неделе будет заключение из государственно-правового управления и на ближайшей комиссии по законодательной деятельности законопроект будет рассмотрен и внесен в правительство. Источник добавил, что документ может быть принят в весеннюю сессию и распространится задним числом с 1 января.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами.