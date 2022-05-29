В Ростуризме намерены рассмотреть возможность обнуления НДС для туроператоров

Правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму»,– цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что в настоящий момент «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно».

Зампред правительства отметил, что «надо проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс». По словам замглавы правительства, НДС является налогом, который показывает здоровье отрасли. «Здесь уже взвешенное решение нужно принимать», – уточнил он.

На вопрос, рассчитывают ли в правительстве на сохранение планки туристического потока в 31 млн человек с учетом принятого решения о продлении закрытия ряда аэропортов на Юге России Чернышенко ответил, что цифры – да сохраняются, даже, скорее всего, будет больше.

Зампред правительства добавил, что рассчитывает на то, что аэропорты будут открываться. «Мы все ждем, когда это позволит обстановка. Тем не менее, мы делаем компенсирующие мероприятия, прежде всего с железнодорожными перевозками и автомобильными», – пояснил он.

Чернышенко также отметил выстраивание мультимодальных бесшовных маршрутов для россиян через альтернативные транспортные хабы, в том числе через Сочи. Это позволяет, по его мнению, организовать проезд туристов из дальних регионов страны без какого-либо дискомфорта при пересадках с одного вида транспорта на другой. «Для этого нужно, чтобы здесь бала организована как раз там самая бесшовность по перегрузке багажа, переезду подобными маршрутами, скоординировано прибытие самолетов и отправление поездов», – рассказал он.

Во вторник президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить нужный объем бесперебойных пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов на юге страны.

Ранее Чернышенко сообщил, что правительство России в качестве меры поддержки приняло решение ввести нулевую ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.