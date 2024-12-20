Миронов предложил ввести обязательные полки для фудшеринга в магазинах

Tекст: Александра Юдина

Миронов направил письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением законодательно обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для фудшеринга, передает ТАСС.

Такая инициатива позволит бесплатно передавать продукты питания нуждающимся гражданам, включая пенсионеров и другие социально незащищенные категории.

В письме Миронов подчеркивает необходимость определить, какие продукты могут быть переданы в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества.

Он также предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, участвующих в этой инициативе, и наладить контроль за их деятельностью. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и коммуникаций для эффективного распределения продуктов.

Миронов отметил, что продовольственные отходы в России в основном состоят из товаров первой необходимости, таких как хлеб, молочные продукты и овощи. Инициатива фудшеринга, по его мнению, поможет сократить количество таких отходов и сделать продукты доступными для нуждающихся.

Напомним, в июне прошлого года депутаты ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей в отношении продуктов с истекающим сроком годности. Такие продукты предлагается отдавать населению безвозмездно.