Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.18 комментариев
Миронов предложил ввести обязательные полки для фудшеринга в магазинах
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил обязать магазины ставить полки для фудшеринга, чтобы сократить количество пищевых отходов и помочь нуждающимся гражданам, в особенности пенсионерам.
Миронов направил письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением законодательно обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для фудшеринга, передает ТАСС.
Такая инициатива позволит бесплатно передавать продукты питания нуждающимся гражданам, включая пенсионеров и другие социально незащищенные категории.
В письме Миронов подчеркивает необходимость определить, какие продукты могут быть переданы в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества.
Он также предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, участвующих в этой инициативе, и наладить контроль за их деятельностью. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и коммуникаций для эффективного распределения продуктов.
Миронов отметил, что продовольственные отходы в России в основном состоят из товаров первой необходимости, таких как хлеб, молочные продукты и овощи. Инициатива фудшеринга, по его мнению, поможет сократить количество таких отходов и сделать продукты доступными для нуждающихся.
Напомним, в июне прошлого года депутаты ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей в отношении продуктов с истекающим сроком годности. Такие продукты предлагается отдавать населению безвозмездно.