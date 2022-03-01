Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении.

Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.