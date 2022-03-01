«Росмолодежь» объявила грантовый конкурс для молодых людей

Федеральное агентство по делам молодежи объявило прием заявок на грантовый конкурс по различным направлениям, направленным на организацию молодежи в среде самозанятых, на развитие малых территорий и других.

«Росмолодежь» принимает заявки с 1 по 30 марта, размер поддержки одного проекта составит от 5 тыс. до 1,5 млн рублей, участие могут принимать физлица, граждане России от 14 до 35 лет с проектной инициативой, сообщается на сайте агентства.

Конкурс состоится в заочном формате: для участия необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России».

«Мы запустили наш флагманский конкурс трека Росмолодежь.Гранты для физических лиц. Ни одно другое федеральное ведомство не выдает гранты молодежи на реализацию социальных инициатив. Это наш уникальный сервис с полностью электронным документооборотом и удобной системой сопровождения грантополучателей. Все это позволяет подать заявку из любой точки страны и получить оперативную помощь как на уровне подачи заявки, так и реализации», – сказала глава «Росмолодежи» Ксения Разуваева.

В 2022 году расширен спектр направлений. Теперь можно присылать проекты, направленные на развитие малых территорий, работу с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение, поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.

«В этом году мы поддержим социально значимые проекты на сумму 2,5 млрд рублей», – добавила Разуваева.

При заполнении заявки важно ознакомиться с объявлением о проведении конкурса и использовать методические рекомендации. Рекомендованный срок реализации проектов: май 2022 – апрель 2023.

За последние четыре года на конкурсе «Росмолодежи» победили 12 тыс. и девять человек, проекты поддержали на общую сумму более 10 млрд рублей.

Айдар Сагидуллин из Тюменской занимается созданием видеороликов. Молодой человек в 2020 году победил в грантовом конкурсе «Росмолодежи». С проектом медиаэкспедиция «Сибирские закаты» Айдар получил грант в размере 373 тыс. рублей. По его словам, без полученных средств реализация проекта была бы невозможна: грант помог закрыть траты на передвижение, жилье в процессе съемок проекта и некоторое количество съёмочного оборудования.

«Мы снимаем видеоролики об интересных местах, людях и событиях Тюменской области. Рассказываем семьям, в том числе молодым, о том, как и где можно провести совместные выходные, отдохнуть, не уезжая далеко от своего дома. Тем самым мы развиваем не только внутренний туризм, повышаем привлекательность региона, но и укрепляем семейные ценности», – рассказал Сагидуллин.

В период приема заявок 4 марта состоится прямой эфир в группе во «ВКонтакте» «Росмолодежи».