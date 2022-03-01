Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Украина выпросила у Европы советские истребители

МиГ-29 ВВС Болгарии в ближайшее время может оказаться на Украине mod.bg
Украине обещаны масштабные поставки военного оборудования, снаряжения и даже современного наступательного оружия. Более того, по заявлению лидеров ЕС, украинским вооруженным силам будут переданы боевые самолеты. О каких именно самолетах может идти речь и почему им отводится незавидная роль в боях с российскими Вооруженными силами?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...

Бигтех перестал скрывать агрессию к России

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад продолжает на Украине дело Ленина

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново

    1 марта 2022, 08:41

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

    Уточняется, что в 06.35 по Логвиново выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152мм и 10 мин из миномета 120 мм. В 07.12 по селу выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21. «Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

    Ранее украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР.

    До этого в ДНР сообщали, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.


    Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе

    26 февраля 2022, 21:57

    Текст: Вера Басилая

    Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «

    отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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    Коментарии (88)
    Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
    		    28 февраля 2022, 12:13
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.

    «Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.

    Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

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    Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
    		   26 февраля 2022, 10:21
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.

    По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.

    «Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.  

    Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.

    Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов. 

    Коментарии (58)
    Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
    		    28 февраля 2022, 23:20
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.

    «Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».

    По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.

    «Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.

    В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.

    В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.

    Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».

    Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.

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    Коментарии (29)
    Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

    26 февраля 2022, 14:13

    Текст: Александра Юдина

    Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными, практически пройдена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    «Эшелонированную оборону, которая была создана [ВСУ], мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Басурин сообщил, что ВС Украины нанесли большое число ударов по социальным объектам, без света и воды находятся множество жителей ДНР.

    Напомним, украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

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    Басурин сообщил о переходе под контроль ДНР двух населенных пунктов на юге Донецкой области

    26 февраля 2022, 10:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Басурин сообщил, что «наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления», передает РИА «Новости».

    «На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», – заявил он.

    Также «военнослужащие батальона морской пехоты (...) желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки».

    Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск.

    Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.

    Также стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».

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    Взрывы прогремели в Ровеньках в ЛНР

    26 февраля 2022, 22:16

    Текст: Антон Антонов

    В Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв, сообщили представитель властей ЛНР, а также местные жители.

    Представитель властей ЛНР сообщил, что причины взрыва устанавливаются, это могла быть «ракетная атака по нефтебазе», передает РИА «Новости».

    Позднее местные жители сообщили о втором взрыве, передает «Луганский информационный центр».

    Сообщается, что произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива.

    Напомним, в жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе.

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    Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией

    28 февраля 2022, 13:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.

    В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.

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    В ДНР объявили о приостановке мобилизации

    28 февраля 2022, 09:41

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    «Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

    «Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.

    Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.

    «Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.

    В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.

    Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.

    Коментарии (0)
    Пушилин: Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой

    26 февраля 2022, 13:01

    Текст: Александра Юдина

    Вооруженные силы Украины держат эшелонированную оборону в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала РБК.

    «Обстановка на линии соприкосновения остается сложной, напряженной, в виду того, что наши подразделения вынуждены, продвигаясь, в рамках контрнаступления преодолевает ту эшелонированную оборону, которая выстраивалась годами Вооруженными силами Украины, и, конечно, это не везде просто», – передает ТАСС его слова.

    По словам Пушилина, «что касается продвижения, есть определенные успехи по южному направлению», а также в сторону Мариуполя.

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

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    СК возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

    26 февраля 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели учителей в Горловке и жителей в Кировске при обстреле украинскими силовиками в Донбассе, сообщили в ведомстве.

    «По имевшимся по состоянию на вчерашний день сведениям, сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – говорится в сообщении СК.

    В ведомстве пояснили, что речь идет о гибели в Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, всего погибли семь человек.

    Напомним, двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике.

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    Коментарии (0)
    Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

    26 февраля 2022, 15:01

    Текст: Кристина Цыцура

    Журналисты «Известий» попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасное место, сообщает Telegram-канал издания.

    «Журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее представитель народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».

    Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

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    ЛНР заявила об обстреле Ровеньков со стороны украинских войск из ТРК «Точка-У»

    27 февраля 2022, 07:39

    Текст: Антон Антонов

    Пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

    Народная милиция ЛНР заявила, что «украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», передает РИА «Новости».

    Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках, также были повреждены трубы в населенных пунктах Кировск и Первомайск при обстрелах со стороны украинских военных. Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.

    Напомним, в Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, позднее прогремел второй взрыв.

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  183 комментария

    Коментарии (2)
    Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

    27 февраля 2022, 15:24

    Текст: Ольга Иванова

    Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет.

    Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА «Новости», «Звезды» и ТВЦ, передает РИА «Новости».

    Журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара. Отмечается, что после обстрела российских журналистов в ДНР в небе замечен украинский беспилотник, он мог корректировать новый удар.

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    Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

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    Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

    28 февраля 2022, 09:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

    «Дело житейское, все в порядке», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия-24».

    Ранее Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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