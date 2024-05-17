Чемезов назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Чемезов: Российские Су-35 и Ка-52 пользуются спросом за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Чемезов сообщил, комментируя доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в котором говорилось, что Россия спустилась на третью строчку среди главных экспортеров оружия, передает РБК.

Из сухопутной техники иностранные покупатели наиболее заинтересованы в РСЗО «Торнадо» и «Смерч», САУ «Мста-С», а также ЗРК «Панцирь-С1», рассказал глава Ростеха.

Потерю Россией второй строчки среди главных экспортеров оружия он объяснил тем, что большая часть продукции сейчас направляется на нужды Минобороны. При этом высокий спрос на российское вооружение сохраняется, отметил Чемезов.

Он также заявил, что специалисты не обнаружили ничего «суперинтересного или супернового» в западной технике, которую российские войска захватили в зоне спецоперации на Украине.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским.