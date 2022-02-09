Путин рассказал о постоянном совершенствовании судебной системы в России СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО В Турции допустили визит Путина 14 февраля 9 февраля 2022, 15:16 Текст: Александра Юдина

В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно, 14 числа, сообщил дипломатический источник. «Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.

Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям 8 февраля 2022, 23:00

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина. «Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы. «Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский. При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник. «Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский. При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт. «У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский. Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский. Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины. Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения. Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Путин: Отказываться от углеводородов пока рано 8 февраля 2022, 17:41

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме. «Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент добавил, что приоритетом является экологическое благополучие и качество жизни граждан России. Путин также заявил, что нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне. «Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны», – отметил президент. Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, России надо быть в лидерах по этому направлению. «Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии», – подчеркнул президент. По словам Путина, речь идет в том числе об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым Россия занимает лидерские позиции в мире. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%. Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине 8 февраля 2022, 17:20 Текст: Кристина Цыцура

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине. По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости». Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией. Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах 8 февраля 2022, 16:06

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин поручил определить регионы, в которых было бы целесообразнее внедрить альтернативные источники энергии вместо газа, соответствующий пункт имеется в перечне поручений главы государства. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии», – говорится в поручении на сайте Кремля. Ответственным также необходимо представить предложения о мерах по расширению в таких регионах альтернативных экологичных источников энергии с учетом их экономической эффективности вместо газа. Также им нужно будет предусмотреть источники финансирования. Срок исполнения задачи – до 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через госуслуги 8 февраля 2022, 16:38 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить возможность вызывать врача на дом через единый портал государственных и муниципальных услуг, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. «Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что единая государственная информационная система в здравоохранении будет обновлена – большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид. Путин призвал заранее готовить кадры для новых отраслей 8 февраля 2022, 22:08 Текст: Кристина Цыцура

Программы подготовки кадров для новых, только появляющихся секторов экономики нужно запускать на опережение, заявил президент России Владимир Путин. В День российской науки президент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте России по науке и образованию. Основным вопросом повестки дня стала реализация важнейших инновационных проектов государственного значения. «Речь сейчас идет не просто о разработке отдельных уникальных решений. Задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле даже, может быть, и отрасли», – приводит слова Путина ТАСС. При этом, по мнению Путина, уже сейчас «необходимо подумать о том, чтобы на опережение запустить программы подготовки научных, инженерных, рабочих кадров для создаваемых секторов экономики». Как считает глава государства, нужно создать собственное передовое оборудование и средства производства, а также наладить их выпуск. Это чрезвычайно важно, чтобы повысить уровень технологической независимости России, пояснил Путин. Кроме того, продолжил он, необходимо провести технологическую модернизацию существующих предприятий, лабораторий и возвести новые, развернуть исследовательские проекты, в том числе с участием соотечественников и зарубежных ученых мирового уровня. Глава государства отметил, что по многим направлениям уже предусмотрены финансирование и работа в целом, и призвал интегрировать эти механизмы. Путин также напомнил, что год назад были приняты знаковые решения для поддержки инноваций, в том числе расширены полномочия Совета по науке и образованию и правительства РФ по управлению научно-технологическим развитием. «Смысл этих решений – в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, вузами, государственными и частными компаниями. Организовать всю эту работу в рамках технологических контуров - от научного исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства», – объяснил президент.



Стоит отметить, что в рамках празднования Дня российской науки более 40 выдающихся экспертов – это представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели – на протяжении семи часов рассказывали молодежи о самых перспективных исследованиях и прорывных открытиях в регионах и в стране за последние годы, делились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Эти лекици прошли в рамках марафона «Знание» о науке будущего», которое провело общество «Знание» сразу в мультимедийных лекториях в нескольких российских регионах: Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле. Всего общество «Знание» открыло девять таких лекториев в разных регионах РФ. Планируется соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров лектории смогут связываться между собой. «Это такие точки притяжения для молодежи, которая тянется к знаниям», - сказал генеральный директор общества Максим Древаль, добавив, что лектории являются и «трибунами для талантливых лекторов, ученых, просветителей, которые хотят такими знаниями делиться». «Российская наука подарила миру огромное количество легендарных имен и величайших открытий. Что очень важно, она продолжает стремительно развиваться и вписывает в свою историю новые имена», – подчеркнул Древаль. Песков: Серия международных встреч не отразилась на здоровье президента 8 февраля 2022, 18:55 Текст: Кристина Цыцура

Плотная серия международных встреч не отразилась на здоровье президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. «Все хорошо. Здоров», – передает ТАСС со ссылкой на слова Пескова, который ответил на вопрос о здоровье Путина, так как тот кашлял во время заседания Совета по науке и образованию. За последнюю неделя президент России провел несколько личных встреч в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, Франции. Через несколько дней планируется встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава МИД Турции рассказал о дате визита Путина 8 февраля 2022, 16:56 Текст: Вера Басилая

Информация о дате визита российского лидера Владимира Путина в республику будет озвучена в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Предложение по дате [визита Владимира Путина] еще не озвучено. Оно поступит в ближайшие дни», – утверждает турецкий министр, чьи слова приводит телеканал ТРТ, передает ТАСС. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. Путин поручил бесплатно подавать газ на Вечные огни 8 февраля 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесплатную подачу газа для Вечных огней и Огней памяти, соответствующий пункт есть в перечне поручений главы государства. «Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», – говорится в поручении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – до 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Газпрома Алексей Миллер. Ранее на совещании президента России с членами правительства вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к Путину с предложением нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и отметил, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Макрон не обсудил с Путиным визит в Киев 9 февраля 2022, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон еще не общались после визита французского лидера в Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что лидеры пока не общались, хотя в Москве условились, что «после того, как Макрон пообщается и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и с другими коллегами, они потом созвонятся и сверят часы», передает РИА «Новости». Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы, однако Кремль так и не услышал от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано. Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине». Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией. Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чавушоглу обсудил с Блинкеном предложения Турции по урегулированию на Украине 8 февраля 2022, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил предложения турецкой стороны по ситуации на Украине. «Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи обсуждались последние события в рамках российско-украинского кризиса. Как стало известно, министр Чавушоглу обсудил инициативы Анкары по снижению напряженности между Россией и Украиной путем диалога», – сообщила турецкая газета Star, передает РИА «Новости». Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. Путин: Инновационные проекты должны помогать укреплять безопасность и суверенитет России 8 февраля 2022, 18:48 Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что результаты реализации инновационных проектов в России должны способствовать укреплению безопасности и суверенитета страны. «Хочу подчеркнуть, важнейшие инновационные проекты, которые получают высокий статус, статус государственного значения, на них нужно обратить и приоритетное внимание. Их результаты должны оказать, без всякого преувеличения, серьезное, большое влияние на укрепление нашей безопасности, нашего суверенитета, на развитие страны, на повышение благополучия и качества жизни наших людей», – приводит его слова ТАСС. По словам главы государства, такие проекты призваны обеспечить принципиально иной уровень защиты здоровья граждан, помогать развивать передовые экологические, безопасные технологии строительства жилья и организации общественного транспорта, а также в целом влиять на современный облик экономики и создавать новые сферы для приложения труда и самореализации граждан, в том числе молодежи. Путин отметил, что отечественным инновационным программам будет оказана поддержка со стороны государства на всех этапах - от получения фундаментальных знаний до выхода продукта на рынок. «В этой связи прошу правительство выстроить четкий, хороший, реализуемый и согласованный со всеми механизм финансирования», – отметил президент. Он призвал в приоритетном порядке профинансировать то, что уже заложено в бюджете на 2022 год, в том числе учесть такие проекты при распределении дополнительных источников финансирования. СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО 9 февраля 2022, 15:37 Текст: Кристина Цыцура

В ходе визита в Москву президент Франции Эммунуэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail. По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным. «Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве. В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом. Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера. Путин: Россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение 9 февраля 2022, 14:26 Текст: Елена Мирошниченко

Россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение, заявил президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. «Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», – приводит его слова РИА «Новости». Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп. «Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей - хотел сказать, работы - своей миссии, безусловно. И вот за эту работу с полной отдачей. Когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла», – сказал он. По его словам, судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде. Глава государства добавил, что крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц. Путин также отметил, что мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы. Он отметил, что речь идет о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и региональными советами судей. Ранее сообщалось, что Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Путин не планирует посещать совместные учения России и Белоруссии 9 февраля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не собирается посещать совместные учения России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, у президента в планах нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли глава государства посетить учения «Союзная решимость». По его словам, российско-белорусские учения проходят не первый раз. «Они проводятся там регулярно. Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о цели и геополитическом значении российско-белорусских военных учений. Отвечая на вопрос о том, являются ли учения «формальностью» для России, он отметил, что «никакие учения не могут быть простой формальностью». «Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли для России учения насущным вопросом национальной безопасности, потому что Россия чувствует растущую угрозу со стороны НАТО. Ранее в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость».