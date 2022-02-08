Общественники призвали помочь бездомным в получении медпомощи

Людям без определенного места жительства необходимо дать возможность получать полноценную медицинскую помощь в специальных больницах или социально-реабилитационных центрах, заявила президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.

«Закрыть базовые потребности людей невозможно без оказания медицинской помощи, поэтому вопрос больницы, социально-реабилитационного центра для людей без документов, я считаю, чрезвычайно актуальным», – цитирует Демичеву РАПСИ.

Общественница рассказала, что очень часто бездомным не оказывается необходимая медицинская помощь, а людей выписывают из больниц с сепсисом на фоне обморожений и других травм.

Она посетовала, что в настоящее время вопрос помощи бездомным в незначительной степени решают некоммерческие и благотворительные организации, но в связи с тем, что их деятельность зависит от грантов, НКО не могут планировать долгосрочную работу в этом направлении.

«Когда мы говорим о реабилитации бездомных людей, мы должны иметь возможность планировать свою работу. Благотворительные организации, давно работающие в этой области, должны иметь регулярные гарантии поддержки своей деятельности, иначе работа носит стихийный характер и не может развиваться», – считает эксперт.

При этом Демичева отметила, что благодаря гранту от департамента труда и соцзащиты Москвы для социальной реабилитации бездомных людей был организован дневной центр «Зелёный свет», куда в месяц обращается до 700 человек.

Как рассказала общественница, нуждающиеся люди могут свободно обращаться в дневной центр, а единственное требование, чтобы они были трезвыми.

В центре им предоставляется возможность осуществления гигиенических процедур, предлагается помощь психолога и юриста, оказывается также и наркологическая помощь. Центр работает четыре дня в неделю с 10 до 18, в нем есть душевые кабины, стиральные машины, сушильные машины, а при необходимости человека также могут обеспечить чистым бельем и одеждой.

По ее словам, в центре помогают бездомным найти работу. «В этом направлении мы взаимодействуем с центром «Моя карьера». Люди также могут воспользоваться компьютером и самостоятельно искать работу», – сказала Демичева.

Кроме того, в центре все нуждающиеся проходят базовое медицинское обследование на коронавирус и другие социально-значимые инфекции и в случае необходимости направляются на лечение.

Другой участник дискуссии, директор центра «Дом друзей» Алания Журкина также сообщила, что их благотворительная организация каждый день сталкивается с тем, что бездомные не получают необходимого лечения и в тяжелом состоянии обращаются за помощью.

«Наша организация существует пять лет, у нас есть несколько направлений, но самая обширная программа – это уличная медицина. Благодаря этой программе в период пандемии мы смогли быстро перестроиться и реализовали масштабный проект «Убежище». Мы забрали с улицы около четырех тысяч человек. Была проделана колоссальная работа, такого в мире нигде не было», – рассказала общественница.

В рамках проекта «Убежище», по ее словам, удалось оказать помощь людям, которые оказались на улице из-за недобросовестных работодателей. «Как только началась пандемия, многие дружно решили, что можно не платить денег и выкинули на улицы людей, которые с проживанием находились на стройках и рынках», – сообщила она.

Центр «Дом друзей» также получил грант от правительства Москвы и реализовал проект по профилактике бездомности.

Силами организации был организован приют с полным социальным и медицинским сопровождением, куда брали людей, которые находились на улице до трех месяцев. Почти 50% тех, кто пришел в приют, нашли работу, в том числе и долгосрочную, рассказала Журкина.

Между тем эксперт считает, что ресоциализация бездомных является делительным и дорогостоящим процессом, и ни одно НКО не сможет в полной мере обеспечить его без помощи государства.

«НКО нужна помощь государства, нужно взаимодействие с медицинскими учреждениями, чтобы к нам относились как к «скорой помощи», чтобы мы имели возможность направлять людей уже чистых и обработанных в больницы», – призывает общественница.

По ее словам, в настоящее время в больницах не хватает сестринских отделений и отделений милосердия, где могли бы находиться люди, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе. Также, по ее мнению, необходимы вытрезвители, потому что у бездомных существует большая проблема с алкоголизмом.

Журкина также считает, что благотворительные организации, работающие с бездомными, должны получать медицинские лицензии по упрощенной форме.

По итогам встречи с советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека глава государства Владимир Путин поручил усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием портала Госуслуг и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.