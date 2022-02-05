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МИД не увидел проблем в участии DW в поездке Шольца в Москву
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Россия не видит никаких проблем в том, чтобы журналисты медиакомпании Deutsche Welle сопровождали канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на соответствующий вопрос Захарова ответила: «Конечно, какие проблемы», – передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что сотрудники медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля.
Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.
Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
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Американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», – приводит текст сообщения Bloomberg РИА «Новости».
В Bloomberg заявили, что исправили ошибку, обстоятельства произошедшего расследуются.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Женщина-снайпер ВСУ пригрозила убивать русских в Донбассе
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Британское издание The Sun опубликовало интервью и видео с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской: которая на видео, предположительно, стреляет в «русских сепаратистов» в Донбассе, а в интервью обещает «убивать и дальше».
На опубликованной изданием видеозаписи запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения снайпера появляются несколько человек, после чего снайпер совершает несколько выстрелов по целям. По утверждению издания, видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелявшей из винтовки является Елена Белозерская. При этом «мишени» издание называет то «русскими сепаратистами», то «русскими солдатами», передает РИА «Новости».
В интервью Белозерская заявляет, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны». «Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десять человек, заявила изданию, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», – говорится в статье.
Как сообщает издание, на момент записи видео Белозерская была «добровольцем», но позже вступила в ряды морской пехоты Украины. По другим данным, Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии, сообщает издание.
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В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину
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Американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала спекуляции о возможности «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.
В статье указано, что Россия якобы мобилизовала более 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной. Вашингтон и его союзники готовятся к возможной «агрессии», направляя военный персонал и технику членам НАТО вблизи Украины, сообщает американское издание The Washington Post.
На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота, говорится в публикации. Зимой эти грязные равнины замерзают, обеспечивая устойчивое покрытие для прохода тяжелых военных машин. По мнению экспертов, в феврале замерзшая земля может предоставить российским войскам возможность для проникновения на территорию Украины через болота, что было бы стратегически важным.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что этот «маршрут» позволит технике избежать узких мест на дорогах. При этом он отметил, что на этой очень грязной местности существует риск столкнуться с проблемами в период с марта по апрель.
В статье говорится, что исторически болота были препятствием для войск. Однако, как считает Центр военно-морского анализа Программы изучения России (CNA), на этот раз грязный ландшафт, возможно, не станет решающим фактором.
«В то время как эти болота были отмечены как потенциальная опасность для западных войск, ведущих гипотетическую войну в СССР, и считались «непроходимыми, за исключением зимы», российские войска уже давно доказали, что они достаточно искусны в обращении с болотистой местностью», – говорится в материале. В статье также отмечается, что во время Второй мировой болота стали вызовом для немецких войск при операции «Барбаросса».
Как считает автор статьи, болота расположены в ключевом стратегическом месте: на белорусской границе. Поскольку земля замерзнет, это может дать российским войскам доступ к Киеву, который находится всего в 56 милях к югу, хотя этот самый прямой маршрут проходит через место ядерной катастрофы в Чернобыле.
Вместе с этим издание утверждает, что российские войска, «ищущие наиболее прямой путь в Киев», в Чернобыле могут столкнуться с еще одним препятствием – радиоактивностью, сохранившейся в земле со времен ядерной катастрофы 1986 года. В ноябре Украина направила пограничников для патрулирования этого района, поскольку напряженность в отношениях с Россией и Белоруссией усилилась.
Хотя вторжение с юга Белоруссии, по мнению автора материала, было бы самым прямым путем в столицу Украины, многие ожидают, что потенциальная российская военная «агрессия» также придет с северо-востока и востока, где «промосковские сепаратисты» контролируют украинскую территорию на Донбассе. Как считает автор материала, российские войска могли бы пройти через Харьков, второй по численности населения город Украины, что «делает его быстрой целью».
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Автор статьи также считает, что «еще одной точкой доступа для России» может стать Керченский пролив, который разделяет Черное и Азовское моря.
Напомним, в конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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СМИ сообщили об отключении в феврале Украины от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, пишут СМИ.
По данным издания Welt, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом, передает РИА «Новости».
Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге: «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году».
Указывается, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.
Ранее в Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
При этом в ноябре 2021 года Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Директор «Ленкома» рассказал о болезни Елены Яковлевой
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о ситуации с массовым заболеванием актеров театра, а также прокомментировал тяжелое заболевание 60-летней народной артистки России Елены Яковлевой.
«Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет», – приводит слова Варшавера издание «Московский комсомолец».
Также руководитель рассказал о сложных отношениях между актерами разных поколений в коллективе. При этом он добавил, что решение ввести вторые составы во все спектакли позволило не останавливать работу в условиях, когда заболели в театре более сорока человек.
Варшавер не рассказал, связана ли болезнь Яковлевой с коронавирусом или речь идет о другой причине.
Напомним, актриса театра и кино, народная артистка России Елена Яковлева в марте 2021 года отметила юбилей. С этим ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив ее вклад в отечественное искусство.
Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Газпром проигнорировал аукцион на прокачку газа через Польшу
Российская компания «Газпром» в ходе регулярной сессии аукциона в субботу не забронировала мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу «на сутки вперед», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
В январе Газпром не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месяц вперед, как делал в 2021 году. Однако компания имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей. Такой схемой Газпром пользовался в декабре 2021 года. Тогда поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса – физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована Газпромом, фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.
Что касается транзита через Украину, то в пятницу он, согласно данным «Оператора ГТС Украины», составил 81,7 млн кубометров. Заявка на прокачку газа через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, на 5 февраля чуть выросла – до 62,2 млн кубометров, а днем ранее этот показатель составлял 56,4 млн кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Напомним, в четверг газопровод «Ямал – Европа» перешел в реверсный режим работы, то есть поставки газа осуществлялись из Германии в Польшу. Вопреки этому польская компания PGNiG отказалась заключать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки топлива.
1 февраля Газпром впервые за 43 дня забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу. При этом физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час, а реверс газа из Германии в Польшу остановился.
Тем временем Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». Кроме того, 14 января Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с ноября 2017 года.
В Германии опубликовали «план» России по «присоединению» Украины
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Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства России в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.
В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».
Издание утверждает, что Россия якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».
В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.
Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
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До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей
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Термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что ошибка Bloomberg – это «прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», передает РИА «Новости».
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также предложил ввести термин «блумберг-ньюс» для обозначения фейковых новстей.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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МИД прояснил судьбу сотрудников сгоревшего посольства России на Филиппинах
Жертв и пострадавших в результате возгорания в посольстве России на Филиппинах нет, сотрудники диппредставительства и члены их семей эвакуированы, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
«Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы», – говорится в Telegram-канале ДСКЦ.
В дипведомстве отметили, что «пожар в посольстве России в Маниле ликвидирован».
Напомним, в пятницу в посольстве России на Филиппинах произошел пожар. Как сообщалось, зданию российского посольства в Маниле был нанесен значительный ущерб.
В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.
Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.
Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.
Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», – говорится в документе.
Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. При этом экспресс-тесты, купленные в аптеке, «не считаются».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
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Канадский телеканал оправдался за поиск «русского следа» в протестах
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы «российском следе» в протестах дальнобойщиков.
Телеведущая CBC Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде якобы могли быть «спровоцированы русскими». Никаких доказательств этому она не представила, передает РИА «Новости».
Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей. «В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов», – говорится в обновленной публикации CBC.
Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы акций хорошо известны и «ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты».
В минувшее воскресенье стало известно, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей покинул резиденцию из соображений безопасности и находится в «неназванном месте». Днем ранее в Оттаве начались акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения. Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Канада начала искать в бунте против Трюдо «русский след».
Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».
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В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
Эксперт: Заголовок Bloomberg доказал системность фабрикации фейков о «вторжении на Украину»
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Подготовка западными СМИ фейковых материалов о «российском вторжении» на Украину поставлена на поток. Столько лжи о России не было даже в самый разгар холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Фейковый заголовок о происходящем «вторжении» России на Украину провисел на сайте агентства Bloomberg полчаса.
«Наверное, заголовок агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину вышел на всеобщее обозрение случайно, из-за технического сбоя. Но это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
Информация о «российском вторжении» поставлена на поток, «поэтому выпускающий редактор агентства Bloomberg даже не понял, что «вторжение» еще не состоялось». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.
Заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на сайте американского агентства Bloomberg. Фейковый заголовок был удален с сайта только через полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», попадали на несуществующую страницу. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.
В последние месяцы США постоянно предупреждают о якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту российского наступления на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
В субботу немецкая газета Bild сообщила о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало это «план вторжения на Украину» «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.
Последние несколько недель, добавляет Корнилов, на Западе регулярно появляются материалы о том, что «русские что-то куда-то подогнали и перегнали поближе к границам Украины». «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – констатирует собеседник.
По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, то есть к штыку приравняли перо и пошли в атаку, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.