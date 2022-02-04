Потомки Пушкина раскритиковали «американизмы» в современном русском языке

Русский язык сегодня сильно отличается от того, на каком говорили поколения назад: язык стал короче и грубее, много сленга и американизмов, поколения могут навсегда потерять изначальное богатство родного языка, заявили потомки поэта Александра Пушкина.

«Русский – не родной наш язык. Мы знаем литературный язык, родители и бабушки с дедушками говорили с нами на высоком русском. Но когда мы приезжаем в Россию и говорим с местными, у нас спрашивают, где мы учили русский, ведь многие известные нам слова уже никто не использует. Теперь в русском языке много сленга, американизмов…Это эволюция языка. Но так вы забываете свой настоящий, богатый русский язык», – поделилась мнением с РИА «Новости» представитель ветви Гоголей-Пушкиных, супруга последнего потомка рода по мужской линии Мария Пушкина.

Последний потомок поэта Александр Пушкин согласен с супругой и в подтверждение ее слов рассказал историю, связанную с американизмами в русском языке.

«Однажды мы хотели заказать в кафе что-то к чаю. Я вижу то, что мы хотим, и говорю, указывая на это блюдо – «дайте мне, пожалуйста, часть ватрушки». Девушки за стойкой смотрели на меня круглыми глазами! Оказалось, что здесь, в России это уже называется «чизкейк». А у нас в семье рецепт передавался из поколения в поколение, даже есть книга на русском языке, где изображен этот пирог, и он называется «ватрушка», наши родители так готовили. Американцы взяли этот рецепт, и теперь все в мире знают его как чизкейк, но это неправильно», – отметил Пушкин.

«Я помню, когда к моей матери приезжали журналисты, они всегда говорили после интервью, обращаясь к маме, – какой у вас красивый, старинный русский язык. Но что с ним происходит сейчас?» – добавил потомок поэта.

В свою очередь Пушкина отметила, что «раньше русский язык был красивее и богаче, а сейчас он грубый и краткий».

«Жалко, что слова сокращаются. Мы так можем навсегда потерять язык», - резюмировала Пушкина.

Также последние потомки поэта отметили, что творчество Николая Гоголя и Льва Толстого за рубежом гораздо популярнее, чем работы Александра Пушкина.

«Гоголь во Франции и Бельгии более знаменит, чем Пушкин. Есть очень много произведений, которые ставят в театрах – «Ревизор», «Нос», «Мертвые души». К тому же Гоголь выезжал из России, а Пушкин нет», – отметила представитель рода Гоголь-Пушкиных.

В свою очередь, супруг Пушкиной считает, что самым популярным русским автором является все же Лев Толстой и его «Война и мир».

«Наиболее популярный русский автор за рубежом – все-таки Лев Толстой, особенно «Война и мир». По его произведениям сняты американские фильмы, русские фильмы, постановки. По произведениям Пушкина почти ничего нет, по крайней мере, мы не знаем», – отметил Пушкин.

Говоря о кино, чета Пушкиных похвалила фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года: по словам супругов, он им «очень понравился», из-за старания режиссера привести картину в соответствие с историческими фактами.

«Очень хороший фильм сделала Наталья Бондарчук «Последняя дуэль», нам очень понравилось. Некоторые ее критикуют, но мы считаем, что фильм хороший. Она три или четыре года изучала все, что могла найти, как материал для фильма», – поделились впечатлениями супруги.

При этом Пушкины, отвечая на вопрос о готовности проспонсировать кино или сериал о поэте и его творчестве, заявили, что у них нет таких средств, поскольку все деньги Международного фонда А. С. Пушкина, сопредседателями которого является чета, идут на лечение детей, больных раком.

«Деньги фонда идут на детей, больных раком, только на них. Многие предлагают написать книгу, но хотят, чтобы мы заплатили за это. Они не понимают, что все средства Фонда мы собираем на благотворительных вечерах. Все ради детей, это наша жизнь. Каким будет будущее, если дети будут умирать?» – отметила Пушкина.

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