Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной 4 февраля 2022, 14:40

Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду. «Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин. Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен. «Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник. Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин. В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56).

Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду 4 февраля 2022, 09:05

Фото: Bernat Armangue/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине. Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17). «Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена. Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин. Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке 4 февраля 2022, 08:42

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке. Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке. «Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина. Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист. Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер». Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной. Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА 2 февраля 2022, 22:22

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас. «Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев. На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан. Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек. Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине 3 февраля 2022, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина. Также поощрение получат «те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться», добавил премьер. «Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей», – пояснил он. Между тем, за каждую золотую медаль спортсменам Германии заплатят призовые в размере 20 тыс.евро, сообщает Фонд поддержки немецких спортсменов, передает ТАСС. Серебряные и бронзовые призеры получат по 15 и 10 тыс. евро соответственно. Спортсменам, занявшим места с 4-го по 8-е, заплатят от 1,5 до 5 тыс. евро. Ранее панды из Московского зоопарка предсказали победу России и Китая на ОИ. Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде 2 февраля 2022, 20:29

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Фото: sezhukov/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок. «Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения. В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин). Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша Лукьянова. Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей. Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou. Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене 3 февраля 2022, 13:35

Фото: Ng Han Guan/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете огня XXIV зимних Олимпийских игр и пронес факел по Великой китайской стене, сообщает газета Beijing Daily. По информации издания, 68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», передает РИА «Новости». По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты. «Китайская цивилизация существует уже 5 тыс. лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», – сказал Джеки Чан журналистам. Напомним, во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине. Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх 4 февраля 2022, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости». Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Путин прибыл в Китай 4 февраля 2022, 09:15

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Сборная России по хоккею запросила отдельный борт в Пекин 2 февраля 2022, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная России по хоккею запросила отдельный борт для вылета на Олимпиаду в Пекин, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил знакомый с ситуацией источник. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России вылетает в Пекин в среду. «Руководство сборной России по хоккею запросило отдельный борт для вылета в Пекин из-за опасений по коронавирусу, чтобы минимизировать риски заражения. Так снижаются риски заражения и для представителей других видов спорта, которые полетят на другом борту», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах. Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде. Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады 3 февраля 2022, 16:35 Текст: Кристина Цыцура

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает ОКР. Церемония состоится 4 февраля в Пекине. «Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале. Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года. Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине 4 февраля 2022, 14:15

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине. Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады. «У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу. Позже Губерниев объяснил причину конфликта. «Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор. Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке. Путин сообщил о поездке на Олимпиаду с президентом Аргентины 3 февраля 2022, 14:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом едет на Олимпийские зимние игры в Пекин. «У вас короткое на этот раз пребывание в России, все связано, конечно, с этой ситуацией (с пандемией – прим. ВЗГЛЯД). Но надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», – отметил российский лидер. «Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший», – передает слова Путина РИА «Новости». По слова президента, есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между государствами. «Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа», – сказал Путин. В ходе переговоров он поблагодарил аргентинского коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». «Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину», – сказал Путин. Глава государства отметил, что «сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет». Фернандес находится в Москве с рабочим визитом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады 3 февраля 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху. «Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Путин выступил против коллективного наказания в спорте 3 февраля 2022, 02:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

