Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17).

«Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена.

Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин.

Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина.

Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.