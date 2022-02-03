Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине

Самые заметные события Олимпийских игр решили показать во «ВКонтакте»

К старту одного из главных спортивных событий года – зимних Олимпийских игр – социальная сеть «ВКонтакте» подготовила несколько олимпийских проектов.

Тематическая лента «Пекин-2022» объединит главные новости Игр. В мини-приложении «Спорт» появится новый раздел, где можно будет следить за медальным зачетом и устанавливать олимпийские эмодзи-статусы. А поддержать сборную Олимпийского комитета России поможет кампания #wewillROCyou, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новая лента объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады. Здесь можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится возможность и прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.

Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения – среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах.

К Олимпиаде «ВКонтакте» запустит спецраздел в мини-приложении «Спорт». Из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр. В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями. Друзья узнают, за какими соревнованиями на Играх следишь активнее всего, – например, за сноубордом, керлингом или конькобежным спортом.

К Олимпиаде пользователей «ВКонтакте» ждут и другие проекты. Их объединит символ зимы – снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвященным Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.

Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee). Участниками кампании уже стали знаменитости и лидеры мнений: Тина Канделаки, Тимати, DJ Smash, Сергей Лавров, Мария Захарова и многие другие. А теперь к ней смогут присоединиться все желающие.

Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи клипов «ВКонтакте». Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске – на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Кроме того, в клипах можно будет почувствовать атмосферу Олимпиады. На платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #пекин2022, которая соберет все ролики об Играх. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи клипов призовут болеть за сборную.

«Миллионы любителей спорта «ВКонтакте» будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта – поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх. Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения «Спорт» привлек тогда 7 млн человек», – отметил руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.

«ВКонтакте» запускает тематические ленты к крупным спортивным событиям. Лента «Токио-2020» собрала самые яркие моменты летней Олимпиады, разные мнения болельщиков и экспертов. Она объединила 21 млн пользователей, а в день ленту просматривали в среднем 2,9 млн человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу ВКонтакте появилась лента «Евро-2020» – она стала второй по вовлеченности пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.