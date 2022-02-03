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Путин оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
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Проводящийся на территории России эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент Владимир Путин.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, выступая на заседании форума «Деловая Россия» с участием президента, предложил разрешить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты.
«Но хотелось бы, как врачу, вернуться ко второму решению, которое тоже важно именно сейчас, в период пандемии, в период сверхнагрузок на первичное звено, это использование дистанционных технологии для выписывания рецептов для пациента. Сейчас врач дистанционно может только скоррегировать диагноз, а за рецептом пациентам все равно чаще надо обращаться лично. Поэтому мы предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном, электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», – сказал Проценко.
«Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Президент добавил, что высказанные в Минздраве опасения по этому поводу хорошо известны.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.
Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.
По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.
Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Кадыров назвал «доброй» встречу с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в повестке встречи с президентом России Владимиром Путиным были острые вопросы, которые требовалось обсудить лично.
Кадыров рассказал о встрече на видео, опубликованном министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
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Глава Чечни заявил, что «вчера действительно состоялась встреча добрая, президент, как всегда, поддержал нас».
«Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», – добавил он.
По поручению Путина в четверг планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.
«Так дальше будем стараться решать острые вопросы», – отметил Кадыров.
Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства России.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Политики затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, а также экономические проекты.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
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Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Джонсон заявил Путину об озабоченности ситуацией с Украиной
В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России», рассказали в канцелярии премьера после беседы политиков.
«Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе, что относится и к Украине. Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах.
Напомним, в среду состоялся телефонный разговор Путина и Джонсона, в ходе которого они обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.
Накануне британские премьер посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности
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Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», – сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.
Путин выступил против коллективного наказания в спорте
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Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.
В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».
Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения.
Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.
Американский генерал назвал Путина «очень сильным лидером»
Генерал-лейтенант американских ВС в отставке Майкл Томас Флинн назвал президента России Владимира Путина очень сильным лидером, который не станет мириться с «бредом», который происходит в Европе, об этом он заявил в интервью Lindell TV.
Флинн с уважением отозвался о президенте России, он отметил, что Путин имеет огромный опыт управления.
«Он давно у власти. И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе», – передает слова бывшего военного «Царьград».
Майкл Томас Флинн был директором Разведывательного управления министерства обороны, а также командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки.
Ранее генерал уже говорил, что Путин – самый могущественный мировой лидер, а США и НАТО беспомощны перед ним.
Напомним, политолог Анатоль Ливен в статье в журнале The Nation рассказал, что СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков. Эксперт подчеркнул, что настоящий Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
Путин сообщил о поездке на Олимпиаду с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин заявил, что вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом едет на Олимпийские зимние игры в Пекин.
«У вас короткое на этот раз пребывание в России, все связано, конечно, с этой ситуацией (с пандемией – прим. ВЗГЛЯД). Но надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», – отметил российский лидер.
«Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший», – передает слова Путина РИА «Новости».
По слова президента, есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между государствами.
«Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа», – сказал Путин.
В ходе переговоров он поблагодарил аргентинского коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
«Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину», – сказал Путин.
Глава государства отметил, что «сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет».
Фернандес находится в Москве с рабочим визитом.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Кремль объяснил отсутствие у Путина защитной маски
Тот факт, что президент Владимир Путин не носит защитную маску во время публичных мероприятий, не означает, что необходимые меры для обеспечения его безопасности не принимаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вокруг президента, это не секрет, принимаются соответствующие меры предосторожности (из-за распространения коронавируса)», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он уточнил, что «те лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине».
«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», – объяснил Песков.
«Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», – заверил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса.
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В Кремле назвали темы беседы Путина с Кадыровым
Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», передает РИА «Новости».
Также обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни. Глава республики пришел с конкретными экономическими проектами.
Кроме того, представителю Кремля был задан вопрос о том, боится российский лидер Кадырова.
«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», – с недоумением ответил Песков.
«Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече», – добавил он.
Накануне Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады
Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.
«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Кремль спросили о сроках встречи Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин проговорил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты – в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдет как можно раньше», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.
Кремль спросили, как Путин будет следить за Олимпиадой
Президент Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей, поскольку у него нет времени смотреть телевизионные трансляции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты – по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», – отметил Песков. По его словам, такие дайджесты получает и Путин.
По словам Пескова, Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», – рассказал представитель Кремля и уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается. «Нет, не предполагается», – сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
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