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Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
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Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
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«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
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Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
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Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», – приводит слова пресс-секретаря МИД агентство Белта. Решение вступает в силу с 7 февраля.
Ограничения коснулись нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских ж/д станциях.
По словам Глаза, Белоруссия не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не согласилась. Запрет на перевозку введен из-за санкций США, которые стали причиной отказа Литвы сотрудничать с Белоруссией.
При этом в Белоруссии заявили, что «правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны».
Ранее сообщалось, премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
Глава МВФ заявила о негативном влиянии ситуации вокруг Украины на мировую экономику
Обострении ситуации вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«В условиях возросшей неопределенности относительно роста мировой экономики геополитическая напряженность лишь затрудняет ситуацию. Мы уже наблюдаем это в том, что касается цен на энергию», – приводит ее слова ТАСС.
Она выразил надежду, что будет найдено дипломатическое решение как в интересах украинцев, так и в связи с необходимостью поддержать мировую экономику.
Георгиева отметила, что перебои «в поставках с Украины могут оказать дополнительное давление на цены на продукты». Снизить напряженность нужно в интересах Украины, европейской и мировой экономики.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Болгар привела в ярость помощь Украине со стороны ЕС
Читателей болгарской газеты Dnes возмутили заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза, а также одобрение ЕС очередного пакета финансовой помощи Киеву.
«Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом «профилактики». Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от «Северного потока – 2»? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? «Северный поток – 2» не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?», – задался вопросом Schilo, передает РИА «Новости».
«А как иначе – это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на «ис». Для них выступать против всего русского – национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии», – сыронизировал пользователь Аха.
«Очередное харакири (...) Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм!», – пишет Капитана.
«С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!», – возмутился Бг.
Ранее Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
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На Украине призвали Киев покупать газ у России
Украине необходимо заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газа, так как высокие цены сильно вредят экономике страны, заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Марунич высказал такое мнение в эфире телеканала «Наш», что «это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства», а для конечного потребителя, так как цена кубометра газа с НДС – это 60 гривен (около 160 рублей), из-за этого «у нас встанет скоро вся промышленность», передает РИА «Новости».
Он сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что поставило под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.
«И он (будет) по сорок (гривен), дорогие друзья. А что это все значит? (...) Это все удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам (...) Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с Газпромом, как та же Венгрия», – подчеркнул Марунич.
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Ранее сообщалось, что Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
Украине предложили отправить войска в США
Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали планы Вашингтона направить дополнительные войска в Восточную Европу.
«А почему бы Украине не отправить солдат на защиту нашей (американской) границы с Мексикой?» – задался вопросом David Anderson, передает РИА «Новости».
«Классика жанра: рейтинги падают, повестка дня рухнула ниже плинтуса, выборы не сулят ничего хорошего – а давайте-ка начнем войнушку», – отметил REED RIDS.
«Белый дом же уже даже завел целую собаку, а потом и кошку – лишь бы поднять свои рейтинги. Не помогло. Так что теперь зарубежная авантюра неизбежна», – поддержал предыдущего комментатора ROBERT STUPP.
«Америка просто не учится на ошибках истории. Вот и обречена повторять их снова и снова», – констатировал Lyndon Bradish.
«Смахивает на ненужную провокацию», – резюмировал Brian Knoll.
Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около двух тысяч военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе.
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