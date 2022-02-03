Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА

Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме

«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.

«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.

Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.

«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».

В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.

Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.

Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».

Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.

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