На границе с Польшей скопились сотни беженцев с Украины

Несколько сотен беженцев с Украины скопились в польском приграничном населенном пункте Корчева.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около 100 тыс. беженцев из Украины ежедневно въезжают в Польшу, передает РИА «Новости».

На месте беженцам помогают польские полицейские, спасатели, солдаты Войск территориальной обороны. Здесь же волонтеры раздают людям бесплатную пищу, помогают с переводом и подачей заявлений о предоставлении статуса беженца. Некоторые поляки специально приехали из различных городов страны, чтобы предоставить беженцам Украины бесплатный транспорт.

Местные власти предоставили для временного размещения беженцев торговый центр, находящийся в двух километрах от границы. Сюда людей доставляют автобусами сразу после пересечения границы.

Как свидетельствуют беженцы, время ожидания пересечения границы достигает двух суток.

«Мы убежали из Киева, когда в соседний с нами дом попала ракета. Я взяла с собой только самое необходимое», – рассказывает Олеся, которая находится в Корчеве с двумя детьми трех и пяти лет. С собой у нее два небольших чемодана. Глава семьи довез жену с детьми до границы и вернулся в Киев, так как мужчины призывного возраста не могут выехать из Украины. Первое время Олеся планирует жить у знакомых, которые уже выехали за ней из Кракова. «Главное, что здесь не стреляют. Не знаю, что дальше будет на Украине, когда и чем это все кончится, когда мы сможет воссоединиться с мужем. Трудно строить планы», – пояснила она.

Некоторые беженцы рассказывают, что для того, чтобы попасть в Польшу, им пришлось бросить на украинской стороне свои автомобили. Анна с дочерью убежала из Борисполя, что под Киевом. «Два дня назад мы взяли документы, минимум вещей, сели в машину и поехали в сторону Польши. Когда мы приехали на границу, то там была многокилометровая очередь. Мы стояли сутки, но шансов выехать в Польшу в ближайшее время не было. Тогда я отогнала машину на ближайшую стоянку и дальше мы пошли пешком. Через шесть часов мы уже были в Польше», – добавила Анна.

Она до сих пор сомневается, правильно ли сделала, что закрыла машину. «Может быть, надо было оставить ключ в замке, может, она кому-то понадобилась бы», – говорит женщина.

Кроме граждан Украины в Корчеве присутствует некоторое количество иностранцев. В основном это студенты, которые учились в украинских вузах.

Марокканец Джафар учился во Львове и прибыл в Польшу в составе группы примерно из 15 своих соотечественников. «Мы учимся все вместе, и когда началась война, наши дипломаты сказали, чтобы мы убегали в Польшу. Мы так и сделали и теперь ждем, что дальше скажет наше посольство. Надеемся, что нас переправят на родину», – говорит он.

Ранее сообщалось, что почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля.