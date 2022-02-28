Писатели России выступили с обращением в связи с событиями на Украине

Российские писатели написали обращение, в котором указали, что специальная военная операция, проходящая на Украине и в Донбассе, назревала очень давно.

«Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить ее и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на Украине», – говорится в обращении, опубликованном в «Литературной газете» (перечень подписавших обращение доступен по ссылке).

Отмечается, что «антироссийская истерия» приняла особый размах с 2014 года, когда жители Крыма решили воссоединиться с Россией.

«Наше стремление к диалогу, обеспокоенность России проблемами безопасности не были услышаны. Сознательно сеялась рознь с помощью агрессивных военных действий, фейковых новостей, информационных провокаций и инспираций. Восемь лет мы терпеливо уговаривали все стороны исполнять Минские соглашения, но Запад давал Украине негласное добро на их срыв», – указали авторы сообщения.

По их мнению, недопустимо стравливание славянских народов, и россияне не хотят этого делать. «Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир», – говорится в тексте.

Авторы подчеркнули, что в России любят украинский народ, украинские песни, смотрят украинское кино и молятся «в одних и тех же храмах».

«У нас общие мысли, и острое желание вдохнуть, наконец, воздух уже близкой, общей для наших народов весны. У нас великие писатели, связанные одними духовными радениями о счастье, свободе, мире, человеке. Лев Толстой и Николай Гоголь, Тарас Шевченко и Александр Пушкин, Леся Украинка и Анна Ахматова. У нас несметное число общих побед и достижений, которые никому не перечеркнуть», – напомнили писатели.

Они добавили, что Россию часто называли виновницей того, в чем виноваты были другие, а «величие российской культуры, армии, духа» воспринималось как то, «с чем надо покончить».

«Чего только стоит запрещение концертов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в Нью-Йорке... Но теперь Россия не бессильна! Отсюда дикая злоба и оголтелые нападки на нашу страну как снаружи, так и изнутри. Однако теперь мы сумеем защитить и себя, и дружественные страны, защитить нашу великую культуру и вековые связи», – отметили авторы.

В случае, если бы не была начата специальная операция, по Киеву продолжали бы «людоедские марши» националисты, убивали бы украинских журналистов, а учителя русского языка сидели бы по тюрьмам. Также остались бы безнаказанны те, кто в Одессе сжигал людей заживо.

«Так кто же хочет жертв? Наши войска, пока не уничтожившие намеренно ни единого мирного жителя? Или те, кто ведет непрекращающуюся лингвистическую войну против русского языка, а также информационную войну против русского сознания? Ответ ясен. Жертв хочет обнявшийся с нацистами Запад, хотят бандерлоги, братающиеся с натовцами. А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы ею правили нацисты», – подчеркивается в тексте.

«С радостью видим: многие украинцы прозревают, встречают войска флагами как, например, в Мелитополе, или вместе несут боевое дежурство, как на Чернобыльской АЭС, и все чаще клянут командование батальонов с фашистской символикой, бросающих в бой необученных безусых солдат», – отметили авторы.

Писатели отметили, что не хотят войны и не хотят вмешиваться в политику, гуманитарные документы всего мира прямо запрещают это. «Но голос разума и вдохновения, голос литературы, все равно прозвучит и сегодня, и позже, когда придет пора изобразить то, что происходило в наше неповторимое, хоть и безумно трудное время. Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот исток Руси изначальной будет питать и нас, и близкие нам по духу народы, всегда», – говорится в заключении.