Депутат: Роскомнадзор подал Facebook сигнал

Соцсеть Facebook встала на одну из сторон на поле боя и ангажировано модерирует российский сегмент. Это будет одна из самых грязных страниц в истории компании Meta Platforms, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Так он прокомментировал частичное ограничение Роскомнадзором доступа к Facebook после блокировки соцсетью страниц нескольких российских СМИ.

«Регулятор действует строго в рамках российского законодательства. У нас есть закон о противодействии интернет-цензуре и мы видим, как американская платформа фактически начала цензурировать российский сегмент», – говорит зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

После начала операции по демилитаризации и денацификации Украины Facebook без объяснения причин начал блокировать аккаунты российских медиа, «руководствуясь своими туманными правилами модерации». «Для всех очевидно, что раз ты работаешь в российском сегменте Сети, то должен соблюдать прежде всего российские законы, а не какие-то свои правила. Для этого и был принят закон о «приземлении» иностранных платформ», – подчеркнул Горелкин.

В прошлом Facebook активно поддерживал одну из сторон во время американских президентских выборов, напомнил депутат, «провоцируя политические манипуляции» с помощью актуализации определенных публикаций. «Социальная сеть полноценно помогала одному из кандидатов», – напомнил Горелкин.

Депутат отметил, что служба модерации российского сегмента Facebook находится в Варшаве. Большая часть ее сотрудников – граждане Украины. «К сожалению, несмотря на свой внутренний кодекс этики по объективной модерации коммуникации, мы видим, что компания Meta Platforms (ей принадлежит Facebook) встала на одну из сторон на поле боя и очень ангажировано модерирует российский сегмент. Эта модерация станет одной из самых грязных страниц в истории компании Meta», – уверен Горелкин.

Депутат объяснил также, почему Роскомнадзор только частично блокирует доступ к Facebook, а не полностью перекрывает его. «Есть определенный протокол действий по применению различных процедур и мер. Регулятор подал сигнал. Я надеюсь, что Facebook выполнит все требования и полной блокировки не произойдет. К Facebook применяются те же процедуры, что и к Twitter, который после частичной блокировки выполнил требования российского законодательства», – подчеркнул депутат.

Регулятор, уверен Горелкин, рассчитывает на то, что Facebook все-таки начнет выполнять российские законы, тем более компания подала заявление о «приземлении» в России. «Facebook хочет остаться и работать на нашем – самом большом европейском рынке, не хочет терять перспективный сегмент аудитории», – пояснил Горелкин.

Частичное ограничение доступа к Facebook на территории России началось накануне. Роскомнадзор применил такие меры после согласованного решения Генпрокуратуры и МИД РФ о том, что соцсеть Facebook причастна «к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

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