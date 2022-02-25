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ЕР начала сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса
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«Единая Россия» открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса, а также организовала новые направления волонтерской помощи для тех, кто остается на территории народных республик, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями.
По словам Турчака, централизованный сбор денег в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию «Единая Россия» проводила в начале пандемии – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.
«Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», – приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».
Помимо этого, «Единая Россия» организует досуг и обучение детей беженцев. Идет закупка игрушек, детских книг, наборов для творчества. «Молодая Гвардия Единой России» в нескольких ПВРах открыла детские комнаты, где работают волонтеры-медики и волонтеры-психологи.
«В Самарской и Рязанской областях детям будут выдаваться специальные карточки для посещения парков развлечений. Саратовское отделение «Единой России» бесплатно распределяет билеты для посещения театров и цирков беженцами с детьми. Этот опыт нужно использовать», – заявил Турчак.
Дополнительное направление работы волонтеров – помощь пассажирам, рейсы которых были отменены и которых перенаправляют в другие города для перелетов.
«Партия должна посмотреть, чем можно помочь – логистика, организация питания пассажиров. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами», – подчеркнул секретарь генсовета.
По его словам, первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений «Единой России» распределены по ПВР Ростовской области. Еще 500 тонн будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тысяч человек. Также «Единая Россия» на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам.
Ранее «Единая Россия» решила сформировать отряды волонтеров-медиков для Донбасса.
В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины
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Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.
«В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Советник главы ЛНР: Основные силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают
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«Я сильно сомневаюсь, что Киев сможет быстро создать эффективное ополчение. Это будут сырые формирования, пушечное мясо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«При этом нельзя сказать, что никто из простых украинцев на это не пойдет. Во-первых, есть определенная категория радикально настроенных реваншистов. Во-вторых, атошники – ветераны антитеррористических операций (АТО, ныне называются «Операции объединенных сил» (ООС)). Им хорошо промыли мозги по части нацизма, у них есть боевые навыки, и это опасно», – считает представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
По его мнению, в случае принятия закона о всеобщей мобилизации будут дополнительные жертвы и разрушения. «Основные силы ВСУ сейчас на линии соприкосновения, и они стремительно тают. Украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет», – предупредил собеседник.
«В настоящее время в Донбассе подразделения украинской армии воюют прямо из жилых домов, прикрываясь мирным населением. Когда, к примеру, танк ставится за обыкновенный дом и ведет обстрел, или гаубица стоит в чьем-то огороде и стреляет, это напрямую подставляет гражданских. Украина пренебрегает этими нормами и, на мой взгляд, будет продолжать придерживаться такой тактики», – заключил Мирошник.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Это следует из базы данных украинского парламента, согласно которой документ «передан на рассмотрение руководству парламента». Примечательно, что собственно текст законопроекта отсутствует.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине
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В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.
В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».
«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.
«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.
Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине
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В ходе проведения военной спецоперации на Украине были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет, сообщило Минобороны России.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее удар по местам базирования беспилотников «Байрактар» был нанесен в Донбассе на территории, контролируемой Киевом. Также сообщается, что два беспилотника «Байрактар» сбиты под городом Счастье.
Таким образом, украинские ВС потеряли уже шесть «Байрактаров».
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что два Су-24 Вооруженных сил Украины сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое недалеко от Луганска.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим
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Глава Минобороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что Шойгу «дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Подчеркивается, что «военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением». В связи с этим министр распорядился создать специальные коридоры для безопасного выхода украинских военнослужащих, сложивших оружие.
Конашенков также указал, что сопротивление оказывают в основном «вооруженные отряды националистов», а украинские военные «договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции».
Ранее он сообщил, что в ходе боевых действий 14 украинских военнослужащих сдались, «после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».
Минобороны назвало число сдавшихся украинских военных
Более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины в ходе боевых действий сложили оружие и сдались, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе боевых действий более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сложили оружие и сдались», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Какзаявил глава ДНР Денис Пушилин, ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются.
«Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, со стороны России, как это заявлялось ранее, для военнослужащих Украины создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.
«Что касается обеспечения питанием и другим необходимым, то это все предоставляется. После того, как они подписывают согласие не принимать участие в боевых действиях, то есть для них на этом война заканчивается, и дальше они уже непосредственно после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Это наши обязательства», – сказал Пушилин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Войска Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.30 до 08.37 в направлении населенных пунктов Васильевка, Широкая Балка и Саханка, выпущены мины калибром 82 и 120 мм, 150 выстрелов из БМП-1, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Британия предложила убежище Зеленскому
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Великобритания будет готова оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам правительства Украины и его главе Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.
«Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку – логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище», – цитирует ТАСС Джонсона.
Так он ответил на вопрос о том, сможет ли в Великобритании работать украинское правительство в изгнании, если украинские войска «окажутся разбиты» в противостоянии с Россией.
До этого в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, а также заморозили все активы ВТБ в стране.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия.
Полиция и СБУ по Донецкой области начали подготовку к эвакуации
Главное управление полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, вывозят документы и оружие, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Представители Главного управления национальной полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, спешным порядком вывозятся документы, оружие и ценное имущество. Проведение эвакуационных мероприятий отмечается также в Донецкой областной военно-гражданской администрации», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что с начала суток из-за обстрелов украинских войск погиб один мирный житель ДНР, восемь получили ранения.
По словам Басурина, с начала суток ВСУ более 50 раз открывали огонь по ДНР из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Всего было выпущено более 300 снарядов. Он заявил, что артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
В МИДе заявили об отказе США от обсуждения гарантий безопасности
США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, на четверг были запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но за несколько часов до вылета, Блинкен официально уведомил по дипканалам, что США больше не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.
Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона.
«МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили – мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь», – отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Михалков: Признание Россией ЛНР и ДНР было единственным выходом
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Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации, поскольку в течение восьми лет мир спокойно взирал на безнаказанное убийство невинных граждан, выразил уверенность режиссер Никита Михалков.
«Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», – приводит ТАСС слова Михалкова, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что жители республик хотят говорить на своем языке – на русском, хотят жить по тем законам и правилам, по которым они жили столетия. «Нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности не дает возможности уважающей себя стране, а тем более великой державе, оставлять это в состоянии бесконечного гниения и продолжать не видеть, что безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Притом я считаю, что произошедшее – это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то, что столько лет нас пытались его лишить и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие», – добавил режиссер.
Михалков подчеркнул, что никто из тех деятелей культуры, кто сегодня требует прекратить операцию России по защите Донбасса, «рта не раскрыл» по поводу преступлений, которые происходили на территории Украины по отношению к мирному населению Донбасса. «Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились «с руки» государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам, потому что у большинства из них дети учатся за границей, инвестируют они за границу, покупают недвижимость за границей, тратят в свое удовольствие деньги за границей, а зарабатывают здесь», – добавил он.
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Режиссер отметил, что планирует посвятить ряд выпусков своей передачи теме защиты Донбасса. «Но на настоящий момент наша новая передача была записана и смонтирована до событий последних дней, однако, поверьте, ставит вопросы, которые касаются проблем, не теряющих своей актуальности даже в связи с последними событиями. Думаю, что само название много о чем говорит – «Донос как путевка в жизнь», – заключил он.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Рубль усилил падение на фоне санкций со стороны Британии
После решения Великобритании ввести санкции, рубль усилил падение, а доллар и евро добавили около 1 рубля и опять приблизились к максимумам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 20.38 мск четверга рос на 6,5 рубля, до 87,66 рубля, евро – на 6,3 рубля, до 98 рублей.
Доллар обновил исторический максимум в четверг, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля), передает РИА «Новости».
Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Правозащитников призвали поддержать заявление СПЧ о недопустимости украинской агрессии
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Никакого решения на заседании принято не было, взята пауза, пояснил собеседник. Но, как мне кажется, нам удалось убедить коллег в том, что политические заявления сейчас неуместны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Вышинский. На заседании в четверг члены СПЧ обсудили операцию по демилитаризации Украины.
«На сегодняшнем заседании в Совете, которое было плановым, часть моих коллег, в том числе Николай Сванидзе, предложили выпустить заявление по ситуации в Донбассе и вокруг него. Они предложили проект заявления, по поводу которого другая часть коллег, в том числе и я, высказали большой скепсис. Мы посчитали его политическим заявлением, а не правозащитным», – говорит член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.
«В итоге возникла дискуссия. Мнения как по поводу самого проекта заявления, так и по поводу происходящего на Украине разделились. Я предложил коллегам присоединиться к тому экстренному заявлению, которое было опубликовано 19 февраля от лица постоянной комиссии Совета по правам человека в информационной сфере. Заявление касалось резкого обострения напряженности в Донбассе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пришлось начать массовую эвакуацию людей из Донецкой и Луганской народных республик. Это, с нашей точки зрения, возникла серьезная угроза базовым правам человека – праву на жизнь, праву на неприкосновенность жилища и другим, в том числе правам наших граждан, живущих в Донбассе – их там уже больше 700 тысяч», – отметил Вышинский.
Авторы заявления обращали внимание международных правозащитных организаций и украинских властей на трагизм ситуации, напомнил член СПЧ. «Людей пришлось вывозить из мест постоянного проживания, потому что им попросту угрожало физическое уничтожение. Слово «геноцид» вполне приемлемо для описания того, что делала украинская власть. Последняя эскалация как раз и направлена была ровно на то, чтобы нанести урон мирному населению», – добавил собеседник.
Вышинский рассказал, что на заседании президиума предложил коллегам уже использовать заявление от 19 февраля в качестве основы для новой резолюции, – «но уже от всех членов Совета».
«В итоге никакого решения на заседании принято не было, взята пауза, пояснил собеседник. «В ходе дискуссии мы даже не дошли до голосования. Но, как мне кажется, нам удалось убедить коллег в том, что политические заявления сейчас неуместны. А если они действительно хотят высказать свою обеспокоенность как правозащитники, то есть текст, уже опубликованный 19 февраля от имени нашей комиссии. К нему можно сразу присоединяться, а можно доработать и обнародовать уже от имени всего Совета», – подытожил Вышинский.
Как сообщило РИА «Новости», в конце прошлой недели постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере, в которую входит и Кирилл Вышинский, обратилась с призывом не допустить агрессии украинских силовиков против жителей республик Донбасса.
«Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик. Сегодня защита основного права человека – права на жизнь – становится главной задачей для правозащитных организаций, когда речь заходит о жителях ДНР и ЛНР», – говорилось в заявлении.
Члены комиссии считают, что все усилия должны быть направлены на предотвращение гибели людей. В СПЧ отметили, что эвакуация жителей республик на территорию приграничных областей РФ – это крайняя мера, которая говорит о серьезности угрозы, возникшей в последние дни для граждан РФ и соотечественников, живущих в Донбассе.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о проведении на территории Украины специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
Производственные объекты «Нафтогаза» в Луганской области остановили работу
Объекты нефтегазовой отрасли компании «Нафтогаз Украины» в Луганской области, расположенные недалеко от линии разграничения, остановили работу, сообщило Reuters со ссылкой на генерального директора Юрия Витренко.
По словам Витренко, объекты нефтегазовой инфраструктуры компании не подвергались систематическим обстрелам, но было принято решение об эвакуации сотрудников с локаций повышенной опасности, передает ТАСС.
Между тем, в Минобороны заявили о выходе российских войск к Херсону. Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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