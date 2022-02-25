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Франция собралась ввести против России санкции
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вслед за Евросоюзом намерен ввести санкции против отдельных лиц и секторов экономики России.
«Евросоюз решил нанести сильный удар, который касается отдельных лиц и секторов экономики. Санкции ЕС будут дополнены правительственными мерами», – приводит слова Макрона ТАСС. Он также выступил с утверждением, что Россия своими действиям якобы нарушает нормы международного права.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти».
Позже стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России, в который может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Национальный университет обороны Украины призвал ВСУ сдаваться
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На сайте Национального университета обороны Украины появилось сообщение с призывом к ВСУ сдаться.
В сообщении на сайте говорится, что «можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас, но давайте мыслить трезво: все действия, проводимые Россией, спровоцированы исключительно представителями действующей власти, которая привела Украину к катастрофической ситуации, поэтому не стоит поддаваться создаваемой ими панике и бросаться на защиту их интересов и уворованного имущества, оценивайте ситуацию без эмоций и помните, что ваша жизнь превыше всего».
«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Братья! Наши отцы, деды, прадеды не для того боролись с нацизмом, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты правили в Украине. Мы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается этого народа. Не выполняйте его преступных приказов. Призываем вас к благоразумию! Идите домой, к своим семьям!» – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее для собственной наживы».
СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху
По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).
Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков.
Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение
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«Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».
Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».
«Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.
Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».
Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.
Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.
По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».
«Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.
Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.
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СМИ: Российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом
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В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.
Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.
«Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», – сообщает издание со ссылкой на нацгвардию Украины в Twitter.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км северо-западнее Киева. На аэродроме имеются закрытые отапливаемые ангары, позволяющие выполнять регламентные и ремонтные работы на воздушных судах любого класса, в том числе и на Ан-225, Ан-124, «Боинг 747». На аэродроме базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.
Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине
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«Российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Храмчихин. Ранее Кремль назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.
«Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку», – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
В целом, окончание спецоперации, считает эксперт, Москва планирует на 18 мая – даты, до которой Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы.
Храмчихин предполагает, что российская армия зайдет на достаточно большое расстояние вглубь территории Украины. «Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», – сказал собеседник.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что денацификация предполагает освобождение Украины от нацистов. Он добавил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры – аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в оборонном ведомстве.
Во время репортажа CNN российские военные начали штурм аэропорта под Киевом
Штурм российскими войсками аэропорта в окрестностях Киева попал объектив камеры во время записи сюжета американского телеканала CNN.
Корреспондент в репортаже говорит про международный аэропорт, однако местность на кадрах похожа на территорию, предположительно, аэропорта «Антонов», который расположен в 25 км от Киева.
На видео заметны военные, которых журналист называет российскими. По его словам, теперь они контролируют этот аэропорт.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Перекрытый Украиной Каховский гидроузел разблокирован, вода по каналу пошла в Крым
Опубликованы кадры освобождения Каховского гидроузла, который Украины перекрыла, чтобы не пускать воду в Крым. Сейчас он разблокирован. Вода по Северо-Крымскому каналу пошла в Крым.
Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС, передает РЕН ТВ.
Глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса, который с прошлой недели обстреливают украинские силовики.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Киев заявил о потере контроля над Чернобыльской АЭС
Российские военные контролируют территорию Чернобыльской атомной электростанции, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», – приводит его слова агентство УНИАН.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли с территории Белоруссии в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие радиоактивные отходы, якобы оказывали ожесточенное сопротивление.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
МВД Украины: Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС
Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС, бои идут возле ЧАЭС, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По словам политика, войска зашли с территории Белоруссии.
«Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!», – цитирует Геращенко «Страна.ua».
Ранее об этом же сообщал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.
«Российские силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», – писал глава страны в Twitter.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Конашенков объявил потери Украины в ходе первого дня спецоперации
Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Минобороны: Российские войска восстановили возможность подачи воды в Крым
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Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал, по которому ранее осуществлялась подача воды в Крым.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
Согласно его данным, операция позволила разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
При этом подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и гидросооружений, сообщил советник главы республики Олег Крючков, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале спецоперации для помощи Донбассу, который находится под обстрелом украинских силовиков. Цель операции – демилитаризация Украины, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, уточнил российский лидер.
Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине
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В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.
В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».
«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.
«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.
Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
В соцсетях опубликовали видео мощного взрыва у аэродрома Мелитополя
В социальных сетях появились видео из городов, где происходят мощные взрывы. Столбы дыма поднимаются выше многоэтажных домов.
Автор одного из роликов показал последствия взрыва у аэродрома в Мелитополе.
Позже появилось видео пожара аэродрома Певцы в Чернигове.
На этих кадрах видны последствия ракетного удара по мариупольскому аэропорту.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносят точечно лишь по военным объектам Украины, не по гражданским.
СМИ опубликовали видео российских вертолетов над бывшей резиденцией Януковича
Военные российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были замечены над резиденцией экс-главы Украины Виктора Януковича «Межигорьем».
Кадры публикует Telegram-канал «Политика Страны».
Напомним, комплекс «Межигорье» занимает 140 гектар. Дом и пристройки ограждены пятиметровым забором по периметру. На его территории расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья.
Виктор Янукович занимал эту резиденцию с 2002 года по 2014 год.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Подчеркивается, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.