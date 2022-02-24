Жители Харькова массово выстроились в очереди за продуктами

Жители Харькова массово закупают продукты питания в супермаркетах, в аптеках и банках выстроились очереди, заведения общепита закрыты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В частности, длинные очереди наблюдаются в крупных гипермаркетах. Люди скупают крупы, макароны, воду и консервы. При этом в мелких магазинах людей практически нет, поскольку расплатиться там можно только наличными.

Что касается банкоматов, около 10.30 выстраивались очереди около 40 человек, однако спустя несколько часов ажиотаж спал.

Заказать такси очень проблематично, цены выросли в 2,5-3 раза, в целом доступных для заказа машин очень мало. Также не работает местная доставка продуктов.

«С периодичностью примерно раз в час за окном слышны взрывы, из-за чего срабатывает сигнализация автомобилей», – сообщает корреспондент.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал



Ранее сообщалось, что киевляне принялись массово скупать товары первой необходимости и продукты. Жители Киева выстроились в очереди у банкоматов.

Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.