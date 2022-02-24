НАТО решило развернуть дополнительные силы на востоке

НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран организации в Брюсселе.

В НАТО считают, что «действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия», передает РИА «Новости».

«Сегодня мы провели консультации в рамках статьи четвертой Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», – подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что организация проводит «развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части».

НАТО призывает Россию немедленно прекратить военные действия на Украине и вывести свои войска, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.

Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.