В Пентагоне заявили о прибытии ВС России на территорию ДНР и ЛНР

В министерстве обороны Соединенных Штатов полагают, что российские войска прибывают на территорию Донецкой и Луганской народных республик, однако не выходят за пределы границ ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы определенно полагаем, что дополнительные российские силы прибывают в этот регион, но не выходят за его пределы, это то, что мы видим», – приводит слова Кирби ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что в Минобороны США «не могут подтвердить с какой-либо значительной точностью численность войск и их состав и возможности».

Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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