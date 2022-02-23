Украинский подросток «заминировал» своего друга по Counter-Strike в Москве

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 09:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР рассказали подробности серии взрывов в Луганске
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украинский подросток «заминировал» своего друга по Counter-Strike в Москве
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Украинский школьник сообщил о том, что дом его друга в Москве, с которым он играет в Counter-Strike, «заминирован», это произошло после их ссоры, сообщают СМИ.
«Столичные правоохранители с кинологом и собакой выехали по указанному адресу. На пороге их встретила удивленная мать девятиклассника. Взрывчатки специалисты не нашли. Выяснилось, что пару лет назад сын женщины познакомился в игре со своим ровесником из Украины и парни периодически играли в Counter-Strike онлайн», – сообщило издание Baza, передает телеканал 360.
В 2022 году друзья рассорились из-за игры, и украинец «посоветовал москвичу ждать полицейских. Через три недели он отправил правоохранителям сообщение о минировании.
Ранее в Челябинске задержали местного жителя, его подозревают в массовой рассылке сообщений о «минировании» в России и других странах.
Глава Минэнерго: Партнеры Газпрома могут подать в суд, если «Северный поток – 2» не запустят
Европейские партнеры Газпрома по «Северному потоку – 2» могут подать в суд, если газопровод в результате санкций не будет запущен, вопрос обеспечения потребителей газом не должен политизироваться, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.
«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», – передает РИА «Новости» сообщение министра.
При этом Минэнерго пока не подтверждает, что Газпром в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность «Северного потока – 2».
«По требованиям Третьего энергопакета с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Пока мы не подтверждаем, что это является для Газпрома каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами», – отметил он.
По словам министра, Европа не сможет заместить большие объемы российского газа на сжиженный природный газ из других стран, поскольку все они уже законтрактованы на длительный срок.
«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то, я думаю, не очень большие», – добавил он.
Шульгинов добавил, что Россия выступает за долгосрочные контракты на поставки газа, так как в них цены и для покупателей, и для производителей «более адекватные». Спотовые же контракты, в отличие от долгосрочных, нестабильны с точки зрения и цен, и объемов.
По его словам, помочь в этом вопросе может ресурсная база для поставок газа Китаю с Дальнего Востока в рамках нового контракта Газпрома и CNPC, есть объединение систем «Силы Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. «Ресурсная база есть. Соединение трубопроводов может помочь», – подчеркнул Шульгинов.
При этом на вопрос о том, может ли быть увеличена добыча газа на Ковыктинском месторождении для его направления в систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток, министр сообщил, что «в предложениях это есть».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.
Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.
Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского
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«После признания Россией ДНР и ЛНР США могут посчитать Зеленского бесполезным. Это создаст угрозу его безопасности, а Украину приведет к новому «майдану», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
«Так называемая украинская «партия войны» уже начала критиковать Зеленского за провал с Донбассом. Они могут попытаться воспользоваться ситуацией и организовать новый «майдан» с целью смещения его с поста президента», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Так что Зеленскому сейчас не до ЛДНР, он будет связываться с американским посольством и просить поддержки, отметил эксперт. «По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него», – сказал аналитик.
С другой стороны, все помнят, что Вашингтон весьма специфически относится к своим «аборигенам», добавил собеседник. «США не впервой «кидать» своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую», – сказал политолог.
По его словам, Зеленский сейчас – впервые в политической карьере – всерьез задумался, а стоило ли сюда идти? «Украинский лидер запуган. Он не знает, что делать и как защитить себя и семью», – подчеркнул Погребинский.
Эксперт добавил, что в последнем разговоре Байден сказал Зеленскому решать вопрос с Донбассом только дипломатическим путем – отсюда и почти полное отсутствие реакции Киева на признание Москвой ДНР и ЛНР. «У нынешнего президента Украины нет никаких дипломатических инструментов для этого», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил про слова Байдена о «маленьком вторжении России на Украину». «Байден предупреждал: будет маленькое вторжение – введем легкие санкции, а масштабное вторжение повлечет серьезные рестрикции. Нынешняя реакция Киева и Запада на признание независимости ЛДНР очень похожа на подтверждение тех его слов», – резюмировал Погребинский.
Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.
В свою очередь Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
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Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами
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Новый пакет антироссийских санкций Россия убрала в пакет с пакетами, пошутила в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.
Она напомнила коллегам, что недавно против России был введен еще один пакет санкций.
«Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», – передает слова Афанасьевой «Фонтанка».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Боррель о санкциях против россиян: Больше никакого шопинга в Милане
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Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе, написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.
Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Он отметил, что санкции будут распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.
В заключение Боррель указал, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с «нелегальными действиями» в ДНР и ЛНР.
МИД объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины
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Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, сообщили в МИД России.
«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», – говорится на сайте МИД России.
В ведомстве отметили, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. «Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее», – объясняет МИД необходимость эвакуации российских дипломатов с Украины.
Напомним, информационные агентства сообщали, что персонал американского посольства на Украине также перевозят в Польшу. Прежде посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.
Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2»
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Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что действия Москвы – это «юридическая агрессия, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».
По словам Зеленского, он верит, что войны с Россией не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР)», – добавил он.
Он пояснил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области. «Дальнейшие шаги покажет время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Вучич предложил Украине осудить агрессию НАТО против Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич ответил на призыв посла Украины Олександра Александровича осудить «агрессию России на Украину» призывом к Киеву осудить агрессию НАТО и стран Запада на Сербию в 1999 году.
«Мы – малая страна и не хотим лишать себя возможности продолжать дружеские отношения с кем-то. Мы не решаем судьбу Украины. Но если так, призываю его позвонить своему президенту Зеленскому и попросить его осудить ужасную и трагичную агрессию, которую над Сербией учинили США, Великобритания и другие страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на цитату сербского лидера.
По словам Вучича, Зеленский вероятно так и поступит, тогда после этого Сербия выполнит просьбу посла.
В среду украинский посол потребовал четче озвучить позицию Сербии по поводу последних событий на востоке Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Британия ввела санкции против российского бизнеса
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Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
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Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал
немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Лавров дал оценку реакции стран Запада на признание Россией ДНР и ЛНР
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Реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24».
«Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода», – добавил при этом Лавров.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России
Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС не поддержала пакет санкций в отношении России, которые Брюссель собирается ввести в ответ на признание ДНР и ЛНР, передает телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Эксперт рассказал о реакции Украины на речь Путина о признании ЛНР и ДНР
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«Скорее всего, Запад надавил на Зеленского и его устами послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшим переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя последствия признания Россией ДНР и ЛНР.
«Владимир Путин в своей речи фактически повторил то, что он сказал в статье о единстве русского и украинского народов. При этом он высказал претензии к Украине, накопившиеся за последние восемь лет. Соответственно, был послан сигнал Западу – все, что происходит, не блеф и не шутка. Именно к этому сводилась 40-минутная речь президента России», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Что касается реакции Украины, то там с нетерпением ждали, что же скажет российский президент. Соответственно, собралось заседание СНБО. Очевидно, что в ходе обсуждения было множество сложных вопросов, которые участники не могли разрешить. Поэтому секретарь СНБО Алексей Данилов выходил к прессе, фактически ничего не сказав, а Зеленский в это время звонил Байдену, Джонсону и другим западным политикам», – рассказал политолог.
«Многие ждали, что Зеленский объявит военное положение хотя бы на части территории Украины либо объявит о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но он выступил с более чем примирительной риторикой и сказал, что Украина и дальше будет считать территории Донбасса своими. По сути, это было выступление ни о чем», – объяснил собеседник.
По его словам, многие в этом увидели положительный сигнал и поняли, что «Запад, скорее всего, надавил на Зеленского и его устами попросту послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшему развитию переговоров». «При этом позиция Зеленского колеблется в зависимости от того, с кем он пообщается – от Байдена вчера исходил примирительный сигнал, а Джонсон придерживается более радикальных позиций. Но в любом случае вопрос о дальнейших действиях Зеленского в отношении Москвы будет решаться в ходе консультаций с западными лидерами», – пояснил политолог.
«Сейчас Запад говорит о необходимости ввести точечные санкции против России. Скорее всего, они будут достаточно поверхностными. Не думаю, что они будут убийственными для российской экономики и энергетики. При этом пока никто не отменял встречу Лаврова с Блинкеном, назначенную на 24 февраля, и встречу Путина с Байденом при посредничестве Макрона, которая якобы готовится», – добавил Бондаренко.
«До сих пор до конца не понятно, в каких конкретно границах Россия признала ЛНР и ДНР – в границах административных единиц в составе Украины, которые зафиксированы в их конституциях от 2014 года, или же в их текущих границах. Если будет подтвержден второй вариант, тогда есть путь для компромисса и переговоров, а если первый – это путь к войне», – уверен эксперт.
«На сегодняшний момент, как мне кажется, Россия признала республики по факту, без уточнений. Они оставили это разночтение умышленно, чтобы использовать его в дипломатии в зависимости от развития ситуации. Так что этот момент потребует еще дополнительных уточнений», – заключил политолог.
Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
На следующий день Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали, передает РИА «Новости». Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации. Днем позже Зеленский сообщил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
В Кремле заявили, что считают крайне нежелательным сценарием разрыв Киевом дипотношений с Россией. По словам пресс-секретаря президента России, это сделает все еще сложнее для народов двух стран.
На этом фоне Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору – это «необходимый шаг» для отмены сертификации оператора «Северного потока – 2».
Глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24» заявил, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР. А киевский политолог Михаил Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского.
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Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро на фоне решений по «Северному потоку – 2»
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после остановки сертификации «Северного потока – 2» предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров.
«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» – написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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