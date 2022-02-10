Жителя Челябинска заподозрили в рассылке сообщений о «минировании»

В Челябинске задержали местного жителя, его подозревают в массовой рассылке сообщений о «минировании» в России и других странах, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с УМВД по Ставропольскому краю установлен и задержан житель Челябинска, осуществивший более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подозреваемый уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее в ФСБ России сообщили, что к массовому «минированию» школ, больниц и других объектов в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР и других странах причастен киевский студент Антон Осипчук.

В ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к ложным сообщениям о минировании. Против них возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, им грозит до восьми лет колонии.