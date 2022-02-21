ТЭС города Счастье в Донбассе приостановила работу из-за обстрелов

Луганскую ТЭС, расположенную в городе Счастье, остановили после повреждений из-за обстрелов линии электропередач, сообщила компания ДТЭК, владеющая станцией.

«21 февраля 2022 в 13.10 (14.10 мск) отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Работники ТЭС и основное технологическое оборудование не пострадали, энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.

Компания и власти ищут пути решения ситуации с обеспечением электричеством. Сейчас в городе остановлена подача тепла, воды и работа канализации. В городе живут порядка 10 тыс. человек. канализации. В городе проживают около 10 тыс. человек.

«В результате обстрелов территории вблизи Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла», – заключили в ДТЭК.

Ранее около восьми утра в Новоазовский район ДНР проникла украинская диверсионная группа, чтобы подойти вплотную к государственной границе с Россией, с ними в бой вступили республиканские подразделения.

Кроме того, около пяти утра у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка при попытке установки взрывного устройства подорвался украинский диверсант. «Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщал источник ТАСС.

В свою очередь глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Всего к утру понедельника границу России пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса, заявил врио главы российского МЧС Александр Чуприян. Он добавил, что за прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы России было отправлено девять поездов с беженцами.