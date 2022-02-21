Депутат Госдумы рассказала о порядке эвакуации жителей ДНР и ЛНР

«Все без исключения беженцы хотят вернуться домой как можно скорее. Мы обеспечим им эту возможность сразу после нормализации обстановки в Донбассе», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ранее 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донбасса.

«Мы занимается помощью пострадавшим от боевых действий в ДНР и ЛНР людям. Это наш прямой долг. Мы понимаем, какая огромная ответственность на нас лежит. Ведь подавляющее большинство эвакуированных – это женщины, дети и старики. То есть очень уязвимые люди, которым нужны безопасность и максимальный комфорт. Эту задачу мы выполняем и обязательно выполним. Никого не бросим, всем поможем», – сказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По ее словам, проблема в том, что ситуация развивается стремительно и не прогнозируемо – в первый день эвакуации люди выезжали десятками, а сейчас счет уже пошел на тысячи. «Поэтому наша работа с каждым днем становится все сложнее. К счастью, нам активно помогают и руководство Ростовской области, и правительства других регионов. Десятки регионов заявили о своей готовности принять беженцев», – отметила парламентарий.

Собеседница напомнила про большую поддержку со стороны волонтеров. «Сотни добровольцев уже включились в работу по организации приема и размещения беженцев. Пользуясь случаем, хочу всех волонтеров поблагодарить за самоотверженный труд», – отметила она.

Накануне депутат посетила несколько ПВР в городе Шахты на своем округе. «Один из них сделан в студенческом общежитии, там большое количество многодетных мам, есть беременные девушки, пожилые. Там же организован медпункт со всеми необходимыми препаратами, где всех тестируют на коронавирус. Кроме того, в общежитии есть детская комната, где работают волонтеры и аниматоры. В целом, все сделано для того, что жители ЛНР и ДНР чувствовали себя максимально комфортно», – подчеркнула Стенякина.

Ранее замминистра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян сообщила, что единовременные выплаты в 10 тыс. рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич рассказал, что на КПП «Успенка», в 300 метрах от границы России с ДНР волонтеры встречают людей, отправляют их в пункты временного размещения граждан и дают необходимые консультации.

«Людям оказывается оперативная помощь, работает штаб «МыВместе». Мы – в моменте и круглосуточно работаем по первой необходимости: что необходимо, то и делаем», – заявил депутат в рамках эфира, проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов рассказал, что без внимания не остается ни один гражданин, эвакуированный из ДНР и ЛНР.

«Всех приглашаем в палатки для обогрева - маленьких детей, мам с детьми. Приезжает очень много детей и пожилых людей. Все очень непросто и печально, потому что люди экстренно покинули свои дома, взяли с собой только самое необходимое. Кроме физической помощи очень важна моральная поддержка: люди растеряны, расстроены, много слез», – приводятся его слова на сайте ЭИСИ.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.

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