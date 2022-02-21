Депутаты новой волны рассказали о помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

Депутаты новой волны поделились, какую помощь волонтеры и органы власти оказывают эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам. Это обсуждалось в рамках эфира, проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Сейчас мы находимся на КПП «Успенка», в 300 метрах от границы РФ с ДНР. Встречаем людей, отправляем их в пункты временного размещения граждан, даем необходимые консультации. Людям оказывается оперативная помощь, работает штаб «МыВместе». Мы – в моменте и круглосуточно работаем по первой необходимости: что необходимо, то и делаем», – заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов рассказал, что без внимания не остается ни один гражданин, эвакуированный из ДНР и ЛНР.

«Всех приглашаем в палатки для обогрева — маленьких детей, мам с детьми. Приезжает очень много детей и пожилых людей. Все очень непросто и печально, потому что люди экстренно покинули свои дома, взяли с собой только самое необходимое. Кроме физической помощи очень важна моральная поддержка: люди растеряны, расстроены, много слез», – приводятся его слова на сайте ЭИСИ.

О важности эмоциональной поддержки людей сказал и Кастюкевич. «Самая важная вещь – чтобы человек, который попадает на территорию РФ, видел радушие. Зачастую одна простая подаренная шоколадка помогает человеку, у которого в глазах горе, улыбнуться», – заключил он.

В завершение прямого эфира Гимбатов поблагодарил за поддержку всех неравнодушных людей, которые в трудную минуту пришли на помощь нуждающимся.

«Единая Россия» и депутаты фракции партии в Госдуме заняли активную позицию в контексте эвакуации жителей ДНР и ЛНР. Депутаты от «Единой России» принимают непосредственное участие в оказании помощи беженцам, на базе общественных приемных партии будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Прямой эфир подтвердил тезис экспертов о содержательном обновлении российской политики по линиям законодательной и исполнительной власти. Близкие к людям и нацеленные на решение их проблем депутаты новой волны берут на себя роль общественных лидеров и выезжают в регионы для оказания помощи, где эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам она нужна особенно.