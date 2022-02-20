В ДНР назвали число диверсий с начала эскалации в Донбассе

С начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора*» (запрещенная и признанная экстремистской в России организация)», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию самопровозглашенной ДНР для организации террористических актов.

«Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах», – говорится в сообщении.

По данным разведки ДНР, Киев планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

При этом отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остается критической.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

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