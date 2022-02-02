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ВВС Британии сообщили о перехвате четырех российских бомбардировщиков
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Истребители ВВС Великобритании перехватили и сопроводили четыре российских бомбардировщика Ту-95, сообщил пресс-секретарь Королевских ВВС.
«Истребители Typhoon сил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера Voyager были подняты в небо в связи с приближением неопознанного летательного аппарата к району особого внимания Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета «Медведь», – сообщила он РИА «Новости».
Российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Великобритании.
Ранее во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации.
Сатановский оценил отмену визита главы МИД Британии в Москву и Киев
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«Глава МИД Британии, я думаю, действительно заболела, поскольку у нее нет ни одной причины изображать коронавирус и откладывать визиты в Москву и Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгенией Сатановский. Ранее Трасс сообщила, что заболела коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
«Несмотря на отмену визита Трасс в Россию и на Украину, шумиха и спекуляции Запада на российской-украинской теме, конечно, продолжатся. США велели Лондону нагнетать – и волна не прекратится», – указал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, Белому дому нужно преодолевать «афганский синдром» – провальный прошлогодний уход из Афганистана. «К тому же самого Байдена уже почти победил Трамп на выборах в 2024 году, а в Демократической партии разброд и шатания», – напомнил собеседник.
В этой ситуации, подчеркнул Сатановский, сценарий успешной операции США по деэскалации потенциального конфликта между Россией и Украиной – один из немногих положительных моментов для нынешней администрации.
«Шумиха же не являлась предварением визита Трасс. Она вообще малозначимая фигура в происходящем – просто один из проводников «забросов», вроде тем о пророссийском правительстве Украины и об «эвакуации» российских дипломатов», – добавил аналитик.
В понедельник глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что у нее оказался положительным тест на ковид и ближайшие дни она будет работать из дома в условиях самоизоляции. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.
Ранее британский МИД со ссылкой на разведку и ее «источники» заявил о желании Москвы посадить в Киеве «пророссийское правительство», которое держалось бы на штыках российской армии. На роль «диктаторов» были предложены двое: бывший премьер-министр Николай Азаров и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.
В свою очередь, Джонсон заявлял, что рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Восточной Европы. В Лондоне заявили, что «этот пакет будет четким посланием Кремлю», демонстрацией отказа «терпеть дестабилизирующую активность» и свидетельством готовности Великобритании «стоять вместе с союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».
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Стало известно о продаже акций Сбербанка британским инвестфондом
Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом, сообщила The Daily Telegraph.
В публикации отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году, передает ТАСС.
По имеющейся у издания информации, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. В публикации подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии ранее критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов (59,6 млн долларов по текущему курсу) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.
Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями России, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. Издание уточнило, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь 2021 года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.
«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», – заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.
Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT. В тот же день глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против России могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». В минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Захарова объяснила главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне.
Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны».
Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения».
Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного».
Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли».
«Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставить на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она.
При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой – он не разводной».
«Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайклие образованием?», – продолжила Захарова.
Она добавила, что «если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков».
«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, – исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», – заключила дипломат.
Напомним, в Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Британия собралась ввести санкции против энергокомпаний России
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Британское правительство в понедельник представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщили источники The Times в кабмине Соединенного Королевства.
По имеющимся у источников издания сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей России, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
В прошлую пятницу Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Как заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Санкции против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес
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Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что в Кремле рассматривают заявления из Лондона о возможных новых санкциях, как атаку на бизнес.
По словам Пескова, заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей России – свидетельство непредсказуемости Лондона.
«Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции – это нечто легитимное, нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.
Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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В Москве пообещали ответить на действия Лондона против российского бизнеса
Россия примет ответные меры в отношении британского бизнеса, если Великобритания решит ввести новые санкции против Москвы, которые могут затронуть российский бизнес, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом перед визитами в Москву и Киев
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, сообщила, что заболела коронавирусом.
Трасс сообщила в Twitter, что получила положительный результат теста на COVID-19. Она отметила, что привита трижды. В ближайшие дни министр собирается работать из дома.
Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.
Ранее источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Джонсон ответил на вопрос об отмене переговоров с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с президентом России Владимиром Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.
В СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.
«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», – приводит РИА «Новости» ответ Джонсона на просьбу опровергнуть эти сообщения и подтвердить, что беседа состоится, как только он покинет здание парламента.
В настоящее время Джонсон отвечает на вопросы в парламенте в связи с публикацией доклада.
Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Джонсона Макса Блейна сообщило, что разговор британского премьер-министра и Путина может быть перенесен на вторник, 1 февраля.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон намеревался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Также во вторник премьер планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.
Посол предсказал ограничение союза Украины, Польши и Британии «говорильней»
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Вряд ли союз Украины, Польши и Великобритании зайдет дальше «говорильни», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что «этот союз, о котором так давно говорили на Украине, стал известен в Лондоне только вчера, наверное», прежде «не было никаких разговоров на этот счет». По мнению посла, «речь идет даже не о подмене членства Украины в НАТО и ЕС», а о «сколачивании небольших треугольников, которыми всегда славилась Восточная Европа».
Так, были созданы Вышеградская группа и Организация за демократию и экономическое развитие, а «сейчас пошли такими мелкими треугольниками», например Люблинским. «Вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше говорильни такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», – приводит слова посла ТАСС.
Келин отметил, что Великобритания поставляет на Украину оружие, но «она это делала и раньше», причем «поставляет его за деньги, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение». От поставок «не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил», но они отражают «солидарность» Лондона с Киевом. В частности, «были поставлены два катера», а также «аналог «Джавелина» британского производства, это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью».
Келин рассказал, как на днях «выступал в одном престижном клубе», где «собрались юристы, финансисты разного возраста – и старших поколений, и среднего поколения, их было человек 50 примерно». Когда Келин объяснил им ситуацию вокруг Украины и Донбасса, ему ответили: «А вы знаете, а мы этого ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем, этого нет в газетах, никто нам не рассказывает, а рассказывают, в общем-то, совсем другие истории про то, какая Россия плохая, а мы Россию любим».
Запланированный телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном может оказаться коротким, если позиция британской стороны не будет конструктивной, сказал Келин. По словам дипломата, «говорить надо о том, какова должна быть европейская безопасность», о ее принципах.
Келин, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Джонсона из-за вечеринок в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина, отметил, что у британского премьера большие способности к «выживанию в любых трудностях», Джонсон «не через один скандал прошел, через целую массу».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
В Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о вступлении в силу нового режима санкций в отношении России, который применят в случае ее возможного вторжения на Украину.
«Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции. Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза»,– цитирует ТАСС выступление Трасс в Палате общин британского парламента.
При этом информированный источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что эти санкции не будут применены автоматически.
«Эти изменения автоматически не введут санкций в отношении какого-либо частного лица или компании, но предоставят дополнительные полномочия, которые нужны, чтобы мы могли так поступить в случае любого дальнейшего вторжения России на Украину», – заявил источник ТАСС.
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес.
Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.
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Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным
Британский премьер Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в британской канцелярии.
1 февраля Джонсон планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Вместе с ним туда поедет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Предыдущая телефонная беседа Путина и Джонсона проходила в декабре. Глава российского государства указывал британскому премьеру на несколько примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений.
Джонсон прибыл на Украину
Британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, там у него запланированы обсуждения по вопросам безопасности и военно-техническому сотрудничеству.
Джонсон должен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, главные темы для обсуждения – безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.
Перед поездкой глава британского правительства заявил членам своего кабинета, что на украинских границах пока не наблюдается признаков деэскалации, сообщило информагентство PA.
Джонсон высказал «глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации с российской стороны при том, что вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных».
«Он также выразил надежду на то, что Россию все еще можно убедить в необходимости дипломатического решения, однако подчеркнул, что он не намерен поступаться правом украинского народа стремиться к членству в НАТО и определять собственную судьбу», – сказал представитель премьера.
Во вторник перед министрами также выступил начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. По его словам, «значительная часть российских сухопутных сил и средств сейчас сконцентрирована у западных границ [страны], что сочетается с операцией устрашения, в частности, проведением ранее невиданных по масштабу учений» российских ВС.
Россия якобы проводит политику «принуждения и запугивания, нацеленную на подрыв западных ценностей и принципов».
Ранее Борис Джонсон заявлял, что переговорит с президентом России Владимиром Путиным, «как только сможет».
Названы даты визита премьера Британии на Украину
Премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник посетит с визитом Украину для встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«По моим данным, уже завтра (во вторник – прим.ВЗГЛЯД) на Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», – написал Гончаренко в Telegram.
Представитель премьер-министра Бориса Джонсона подтвердил визит премьера и главы МИД Британии на Украину во вторник.
«Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра, во вторник, отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс», – сообщает The Mirror, передает РИА «Новости»
Между тем, читатели газеты Daily Express призвали не защищать Украину, не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии России и стран НАТО.
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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