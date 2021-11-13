Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160

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13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...
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На Украине в следующем году снова сменится власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем 2022 году. Единственное, что этому может помешать – война. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160

    13 ноября 2021, 10:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.

    Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.

    Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».

    Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.

    Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

    В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.


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    В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
    		    10 ноября 2021, 12:21
    Фото: MOTORIZADO/Youtube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.

    «Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

    Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.

    Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.

    Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

    «На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.

    Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.

    В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.

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    Коментарии (54)
    При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
    		    12 ноября 2021, 22:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

    Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.

    Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».

    Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.

    Коментарии (124)
    В попытке российских военных купить командировки в Сирию увидели позитив
    		    10 ноября 2021, 11:29
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Желание военных купить командировки в Сирию говорит о запросе со стороны силовиков на легализацию ЧВК, которые являются мощным инструментом для отстаивания наших интересов за границей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о привлечении к уголовной ответственности солдат и офицеров из-за попыток приобрести военные командировки в Сирию.

    «В России узаконена работа частных охранных предприятий (ЧОП), теперь нам нужен похожий закон, но о частных военных компаниях (ЧВК) с обязательным уточнением: они имеют право действовать только за рубежом. Документы о легализации ЧВК разрабатываются не меньше пяти лет, но сейчас они бездвижно лежат в столах «высоких кабинетов», – посетовал доктор военных наук Константин Сивков.

    Актуальность легализации ЧВК обусловлена необходимостью вести за рубежом гибридные войны, ставшие основным видом противостояний между государствами. «Ведущие страны мира присутствуют в той же Сирии в том числе на уровне различных негосударственных компаний. Отказом от легализации ЧВК мы лишаем себя мощного инструмента в отстаивании наших интересов за границей», – подчеркнул Сивков.

    Собеседник отметил, что случай с дачей взяток военными в Сахалинской области за возможность попасть на войну в Сирию показал: на закон о легализации ЧВК есть запрос со стороны силовиков. «Военным это даст возможность зарабатывать. Но дело не только в деньгах или каких-то привилегиях», – отметил эксперт.

    «К примеру, на Кавказе сейчас дают взятки за то, чтобы просто быть призванным в армию, поскольку они живут по принципу «не служил – не мужчина». В других регионах России также много демобилизованных офицеров и контрактников, просто не находящих себя в гражданской жизни. Их интересы также следует учитывать», – пояснил Сивков.

    В среду «Коммерсант» сообщил, что Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды вынесли приговоры более тридцати офицерам и солдатам за дачу взяток юрисконсульту местных воинских частей ради командировок в Сирию. Такая командировка должна была обойтись солдатам в 20 тыс. рублей, офицерам и прапорщикам – в 30-40 тыс. рублей. Юрист обещал посодействовать отправке военных в Сирию, но не выполнил обещание. Все фигуранты дела были приговорены к штрафам.

    Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами.

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    Россия предостерегла США от поставок оружия Украине
    		    11 ноября 2021, 08:23
    Фото: army.mil
    Текст: Наталья Ануфриева

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил на фоне встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

    В заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства, говорится, что «планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». На его взгляд, «упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну».

    «Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», – подчеркнул посол, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Также США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты».

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    Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников

    12 ноября 2021, 14:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

    В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».

     

    Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.

    Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

    В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

    Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.

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    Ростех пригласил иностранный капитал к созданию нового истребителя
    		    12 ноября 2021, 09:15
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    К проекту по созданию однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate могут привлечь иностранный капитал, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте», – заявил Чемезов в интервью ТАСС.

    Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.

    Ранее Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

    Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

    Коментарии (35)
    Эксперт рассказал о возможном предназначении С-550
    		    10 ноября 2021, 18:25
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Под названием С-550 может подразумеваться автоматизированная система управления, либо часть гиперзвукового ракетного комплекса дальнего перехвата», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал сообщение главы Минобороны о поставках в Вооруженные силы систем С-550.

    «Пока есть только информация о том, что с 1981 по 1988 год шла разработка такого комплекса в рамках создания средств противоракетной обороны ближнего перехвата С-250, С-375. Точной марки не было указано, а потом он вроде бы вырисовался в систему С-550. Но проект был остановлен Михаилом Горбачевым. В 1991 году пусковой комплекс был уничтожен, и на этом работы закончились. Такая официальная версия проходит во всех документах», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

    Фраза Сергея Шойгу о С-550, по словам эксперта, прозвучала в конце заявления министра, до этого момента о таком комплексе нигде не было упомянуто и никто о нем не слышал. Собеседник предположил, что, возможно, речь идет о противоракете ПРС-1 и системе «Нудоль» – части одноименного гиперзвукового ракетного комплекса дальнего перехвата. Но против этой версии тот факт, что это система дальнего, а не среднего перехвата. «Либо речь шла об автоматизированной системе управления. В свое время для комплексов С-300 это была система С-50 – вокруг Москвы, Первая армия особого назначения», – добавил эксперт.

    Хатылев опроверг какие-либо аналогии с системами С-300 и С-350. «Система С-350 – это не аналог С-300, а ее замена как система средней дальности. Первая система С-300ПТ имела ракету с дальностью стрельбы 75 километров. Потом появилась ракета дальностью 90 км. Но основное название системы было – многоканальный комплекс средней дальности. Так вот средство ПВО С-350 «Витязь» создавалось как комплекс средней дальности. Он имеет отличие с точки зрения программного обеспечения и обладает более мощными возможностями по помехозащищенности. Это уже более современная машина. Даже механические узлы выполнены по современной технологии. На сегодняшний день С-350 будет заменять большое количество комплексов С-300 старых модификаций: ПС, ПТ», – напомнил бывший начальник зенитно-ракетных войск. 

    Во вторник на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент России Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

    В этой связи военный эксперт Алексей Леонков заявил, что новая система С-550, скорее всего, придет на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

    «Возьмем тот же комплекс С-350... Он был создан на замену С-300ПС – системе ПВО средней дальности, одна пусковая установка которой могла запускать четыре ракеты, а С-350 – уже 12. Думаю, что С-550 пойдет по такому же пути – это будет улучшенная версия С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей», – считает специалист.

    Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены в том числе технологии, которые впервые внедряются на С-500 «Прометей», а «пятисотка» останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.

    Ранее Путин заявил, что в скором времени ожидается поставка в войска России системы С-500 «Прометей», и напомнил про планы США по размещению ракет средней дальности в Европе, что, по его словам, представляет большую опасность и угрозу для России.

    В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО. Тогда же концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны подписали контракт на поставку первой партии С-500. Китаю также предложили задуматься о покупке С-500.

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие регионы России первыми прикроет новая система С-500 «Прометей» и чем она отличается от С-400.

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    Коментарии (2)
    Турки призвали США «убраться» из Черного моря

    13 ноября 2021, 09:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».

    Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».

    «Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.

    «Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.

    «Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.

    Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.

    «США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.

    Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

    Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

    Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

    Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

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    В России начали создавать электрический купол для защиты от дронов

    11 ноября 2021, 09:32

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские военные ученые из Общевойсковой академии ВС России разрабатывают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, который представляет из себя электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники.

    В документе, размещенном на сайте Роспатента, указывается, что данное устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

    Система предназначается для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.

    Предусмотрено три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением БПЛА-нарушителя).

    Целесообразность данного изобретения заключается в экономичности его эксплуатации – при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты, предусматривающих поражение беспилотников боеприпасами, является затратным, при этом вероятность попадания по таким целям значительно снижается.

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    Российские Ту-160 пролетели над Белоруссией

    11 ноября 2021, 17:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Над Белоруссией провели патрулирование два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, сообщили в российском Минобороны.

    «Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Белоруссия. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В министерстве отметили, что в ходе полета были отработаны вопросы прикрытия бомбардировщиков истребителями Су-30СМ ВВС Белоруссии.

    Там подчеркнули, что эти полеты проведены для обеспечения военной безопасности Союзного государства и «не направлены против третьих стран».

    «Все самолеты вернулись на аэродромы базирования», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости».

    В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через российского коллегу Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.

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    Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»

    13 ноября 2021, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

    Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».

    Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

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    Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией

    10 ноября 2021, 13:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщило Минобороны России.

    «10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия. В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил РФ и Республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Самолеты приняли участие в проверке действий боевых расчетов, стоящих на боевом дежурстве по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

    «Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ», – подвели итог в министерстве.

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    Разработчик Checkmate заявил о способности истребителя бороться с любыми целями

    12 ноября 2021, 11:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Одномоторный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate сможет бороться на поле боя со всеми целями, сообщили в Ростехе.

    «Истребитель Checkmate оснащается многопрофильным комплектом вооружения, способным бороться с любой угрозой – от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    Самолет сможет выполнять задачи вне зон действия ПВО противника. «Важно, что машина способна выполнять поставленные задачи вне зоны действия ПВО, сохраняя жизнь летчика», – подчеркнули в Ростехе.

    Ранее руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к проекту по созданию Checkmate могут привлечь иностранный капитал.

    Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.

    Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

    Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

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    Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями
    		    13 ноября 2021, 06:55
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.

    На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.

    Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

    В четверг Минобороны России показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.

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    Корабли ЧФ прибыли в Алжир для участия в совместных маневрах

    13 ноября 2021, 09:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021», сообщает пресс-служба флота.

    Корабли ЧФ «в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирного судна «СБ-742» из состава постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море» прибыли в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики, передает ТАСС.

    Учение продлится до 20 ноября. От Алжира в нем принимают участие фрегат «Харрад» с вертолетом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

    Цель учений – «отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе». Основными задачами стали «развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки».

    Учением руководит командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

    Ранее военные России и Алжира приняли участие в торжественной церемонии открытия первых международных российско-алжирских учений на полигоне Тарское Южного военного округа в Северной Осетии.

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