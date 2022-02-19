CAS вынесет решение о награждении фигуристов из США в субботу

Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам

Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.

Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.

Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.

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