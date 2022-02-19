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19 февраля, суббота | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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CAS вынесет решение о награждении фигуристов из США в субботу
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Спортивный арбитражный суд вынесет решение о награждении американских фигуристов серебряными медалями Олимпийских игр за командный турнир в субботу ночью.
Ранее стало известно, что адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили МОК о подаче апелляции в CAS с требованием вручить им серебряные медали командного турнира по фигурному катанию до окончания Олимпиады в Пекине, передает РИА «Новости».
В суд обратились все девять фигуристов сборной США, слушания сейчас продолжаются. Сообщалось, что сборная России, в составе которой выступает Камила Валиева, выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию, а команда из США заняла второе место.
Из-за подозрительной допинг-пробы Валиевой церемония награждения призеров командных соревнования не была проведена.
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам
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Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.
«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.
Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
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Россияне повторили рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде
Сборная России на Играх в Пекине с 29 медалями повторила рекорд для отечественных команд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.
На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград, передает РИА «Новости».
В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
При этом Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Российский лыжник Большунов завоевал золото в масс-старте
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Россиянин Александр Большунов принес России золотую медаль, финишировав первым в масс-старте.
Серебро досталось Ивану Якимушкину, а бронза у норвежца Симена Крюгера. Отметим, что Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, передает ТАСС.
Теперь в копилке у россиян 29 наград Олимпийский игр в Пекине. Сборная из России повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде, передает РИА «Новости».
Между тем лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо сошел с дистанции по ходу масс-старта на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине. Позже он сообщил, что испытывал сильные боли в желудке за последние сутки.
«Я боролся с болями в желудке - не знаю, что происходит. Но я был в ванной дольше, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу марафон, но потом дистанцию сократили. Другая гонка, но это не помогло», – рассказал спортсмен.
Дистанция марафона в этот раз была сокращена с 50 километров до 28,4 из-за непогоды.
МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Число подписчиков Валиевой в Instagram резко увеличилось с начала Олимпиады
Количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.
На 4 февраля на аккаунт спортсменки в соцсети было подписано более 208 тысяч человек, сейчас – 950 тыс. человек. Количество подписчиков олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (542 тыс.) увеличилось более чем в два раза, а у серебряного призера ОИ Александры Трусовой (656 тыс.) – почти в два раза, передает РИА «Новости».
Между тем, у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой более 1,3 млн подписчиков, на олимпийскую чемпионку Алину Загитову подписано свыше 1 млн человек.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.
Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву
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Камила Валиева и некоторые другие российские спортсмены прибыли в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине.
Среди вернувшихся также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров, передает ТАСС.
Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская – десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх, она не будет участвовать в показательных выступлениях.
Олимпийское «золото» в соревнованиях фигуристок стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.
Россияне Тарасова и Морозов заняли второе место после короткой программы на Олимпиаде
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы у пар на Олимпиаде, уступив китайцам.
За свое выступление спортсмены получили 84,25 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд. Третье место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), передает РИА «Новости».
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) располагается на четвертой строчке.
Ранее стало известно, что Камилу Валиеву и всех российских призеров Олимпиады в Пекине решили представить к государственной награде.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
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Фигуристы из США заявили МОК о желании получить медали за командный турнир Олимпиады
Американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.
По словам главы Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сары Хиршланд, ситуация неправильная. «Это несправедливо по отношению к спортсменам не только нашей команды, но и ко всем, кто выступает на Олимпиаде и ожидает, что целостность соревнований будет сохранена. Мы не даем им этого», – передает «Комсомольская правда» ее слова.
При этом адвокаты американских фигуристов, чьи олимпийские серебряные медали удерживаются, уведомили МОК о том, что они подали апелляцию, чтобы получить их до конца Игр в Пекине.
В письме, направленном президенту МОК Томасу Баху 19 февраля адвокаты заявили, что попросят Спортивный арбитражный суд вынести решение до церемонии закрытия Игр, в воскресенье, 20 февраля.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Мужской лыжный марафон на Олимпиаде перенесли и сократили из-за непогоды
Мужской лыжный марафон на Олимпийских играх – 2022 в Пекине перенесен на час из-за непогоды, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Соревнования должны были начаться в 09.00 мск, новое время старта – 10.00 мск. Также дистанция гонки свободным стилем была сокращена с 50 километров до 30, передает РИА «Новости».
Участие в гонке от России должны принять Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.
Фигуристов из США обвинили в незаконном использовании музыки на Олимпиаде
На американских фигуристов Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера подали в суд за несанкционированное использование музыка в короткой программе пар командного турнира Игр в Пекине.
О нарушении авторских прав заявила группа Heavy Young Heathens, записавшая аранжировку песни «The House of the Rising Sun», под которую выступали на Олимпиаде Книрим и Фрейзер.
Иск зарегистрирован в федеральном суде города Санта-Ана (США, штат Калифорния), сумма иска не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на Court House News.
Песня имеет знаменитую версию от 1964 года, записанную группой The Animals. Представители группы считают, что их версия отличается от народного оригинала вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали ее очень популярной и узнаваемой во всем мире.
Фигуристы использовали эту музыку 3 февраля. В соревнованиях они стали третьими.
Сборная Великобритании на 16-й день Олимпиады завоевала первую медаль
Сборная Великобритании завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Пекине, серебро досталось спортсмену в мужских соревнованиях по керлингу.
Олимпийскими чемпионами стали шведы, обыгравшие в финале сборную Великобритании со счетом 5:4. Разыграли комплект медалей в экстра-энде, передает РИА «Новости».
Бронзу забрали керлингисты сборной Канады, победившие в матче за третье место американцев со счетом 8:5.
Швеция впервые в истории завоевала золотые медали в соревнованиях по керлингу срежи мужчин.
Ранее сообщалось, что сборная из России с 29-ю медалями повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. 19 февраля золото в копилку команды принес лыжник Александр Большунов.
Вяльбе исполнила победный танец после золотой медали Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе исполнила победный танец после того, как лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в усеченном марафоне.
Тренер Елена Вяльбе оригинально отметила победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, она исполнила танец после того, как российский лыжник завоевал золотую медаль. Видео опубликовано в Instagram Вяльбе.
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Ранее в субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
Лыжника Большунова выбрали знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
Лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, сообщил источник.
«Знаменосцем будет Александр Большунов», – передает ТАСС сообщение источника.
На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.
В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
Бельгийский конькобежец Свингс выиграл золотую медаль Олимпийских игр в масс-старте
Бельгийский конькобежец Барт Свингс завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, россиянин Даниил Алдошкин стал пятым.
Бельгийский спортсмен финишировал первым и заработал 63 очка. Второе место занял представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон (40), третьим стал его соотечественник Ли Сын Хун (20). Российский конькобежец Даниил Алдошкин занял пятое место, набрав шесть очков, передает ТАСС.
Кроме того, нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль в масс-старте на ОИ, набрав 60 очков, серебро выиграла канадка Ивани Блонден. Она финишировала второй, набрав 40 очков. Третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида (20).
Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6).
Российская команда занимает восьмое место (6-10-13). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).
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