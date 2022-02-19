Из ЛНР эвакуировали в Россию 75 воспитанников Дома ребенка

Из Луганской народной республики (ЛНР) эвакуировали в Россию 75 воспитанников республиканского Дома ребенка, 17 из них младенцы в возрасте до года, сообщила сопровождающая автобусы с детьми до границы министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Сегодня мы эвакуируем наших детей в Ростов и Таганрог, там их примут специализированные лечебные учреждения. Всего 75 малышей, 17 из них [в возрасте] до года», – передает агентство Луганскинформцентр ее слова.

По словам Пащенко, детей проводили до пункта пропуска «Червонопартизанск». «Наших детей забирает уже российская сторона. Мы желаем им доброго здравия. Спасибо в очередной раз министерствам здравоохранения Российской Федерации и Ростовской области за то, что приняли наших детей», – подчеркнула министр.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что готова оказать необходимую помощь эвакуирующимся с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) детям и семьям.

Также глава ДНР заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.