Володин осудил переименование бульвара Сталинград на юге Франции

Володин назвал переименование бульвара Сталинград во Франции провокацией

Tекст: Евгения Караваева

Муниципальный совет города Драп на юге Франции принял решение о переименовании бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон, сообщает РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал это событие примером того, как Европа забывает историю и заслуги советского народа, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма.

«После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внес именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться», – заявил Володин.

По информации газеты Nice-Matin, местные власти использовали циничные аргументы для обоснования своего решения. Российское посольство во Франции отметило, что значение Сталинградской битвы как морального и стратегического перелома во Второй мировой войне известно всем уважающим свою историю французам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее таллинское горсобрание приняло решение переименовать Центр русской культуры. В Совфеде назвали это решение проявлением мракобесия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории.