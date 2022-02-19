Глава Еврокомиссии заявила о невозможности в ближайшее время заменить газ из России

Генерал МВД прокомментировал нападение на полицейских в метро Москвы

При сопротивлении полиции в США сотрудник сразу же достает оружие, в то время как в России общество оказывает на правоохранителей такое психологическое давление, что они даже не применяют дубинки, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение на полицейских в Московском метрополитене.

Глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что правоохранителям удалось задержать второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро «Тульская». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

«Факты сопротивления полиции, к сожалению, имеют место и в Российской Федерации, и в других странах мира. Поэтому характер реагирования полиции на факторы сопротивления и неподчинения законным требованиям имеют во всех странах разные традиции», – говорит Ворожцов.

Он приводит в пример Соединенные Штаты Америки, где даже за попытку сопротивления или угрозу сразу же применяется в отношении гражданина оружие. Поэтому в среднем за год в США полицейские убивают от 1000 до 1200 человек, многие из которых даже не пытались на самом деле оказать сопротивление.

«В Российской Федерации сложилась своя традиция, согласно которой полиция с помощью физической силы, наручников и так далее задерживает граждан. В данной ситуации еще важно психологическое воздействие на полицейских. Дело в том, что у сотрудников всегда в качестве комплектования имеется такое изделие, как ПР (палка резиновая или дубинка). Однако применять ее в тех или иных ситуациях не спешат», – рассказывает собеседник.

Он объясняет, что полицейские пренебрегают ПР по причине того, что общественность достаточно остро реагирует на использование этого предмета, считает такой способ задержания чрезмерно жестоким, несмотря на факты ее законного применения сотрудниками. Кроме того, действия с использованием ПР сразу же оказываются в центре внимания активистов, блогеров и распространяются в социальных сетях с негативным подтекстом – воспринимаются как насилие.

«В силу сложившейся практики полицейские достаточно редко используют данное изделие. Помимо прочего, произошедшее в метро потребует и определенные вопросы к уровню подготовки полицейских, а также к технологии проведения ими задержания», – уверен Ворожцов.

Что касается ответственности, которая предусмотрена за нападение на сотрудника полиции, продолжает генерал МВД, то здесь необходимо проанализировать существующую судебную практику, после чего сделать соответствующие выводы.

«Я считаю, что комитет по безопасности Государственной думы должен будет с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами провести соответствующий анализ и по его итогам сделать соответствующие правовые заключения. Потому что пока непонятно, в какой мере даже данная статья оказывает соответствующее профилактическое и иное воздействие», – рассуждает специалист.

Он поясняет, что важно посмотреть, какие по подобным делам выносились приговоры и кто какой срок получил. «Если вдруг окажется, что в среднем по этой статье дают год-два условно и фактов вынесения приговоров по верхней границе этой статьи фактически нет, то нет никакого смысла ее увеличивать, ведь имеющиеся возможности не используются», – заключил Ворожцов.

Ранее стало известно, что два пассажира Московского метрополитена на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Один из участников драки был задержан на месте, второму удалось скрыться, он был задержан позднее.

На коллегии МВД 17 февраля президент Владимир Путин заявил, что в стране необходимо выработать «самые жесткие меры» против нелегальных мигрантов и преступных группировок, строящих на нелегальной миграции свой бизнес. Кроме того, следует быстро принимать и исполнять решение о депортации мигранта в случае любых проявлений экстремизма, нарушения правопорядка, незаконной трудовой деятельности. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто из мигрантов заслуживает депортации.