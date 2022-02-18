|
|
QR-коды в общественном транспорте решили отменить в Татарстане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Татарстане с 21 февраля отменяются QR-коды в общепите, транспорте, боулингах и компьютерных клубах, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
«С понедельника татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте. Там они действовали с 22 ноября 2021 года. Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью», – передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Помимо этого, коды не понадобятся в заведениях общепита. «Сегодня, 18 февраля, после обращения АРИО (ассоциация рестораторов и отельеров – прим.ВЗГЛЯД) штаб по коронавирусу снял частично ограничения для работы заведений. По инициативе членов АРИО удалось добиться смягчения ограничений в виде отмены QR-кодов, благодаря 100-процентной вакцинации сотрудников отрасли и выполнениям мер профилактики», – заявили в ассоциации.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, отменилась обязательная изоляция для контактных, наблюдается некоторая стабилизация в уровне заболеваемости.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID в России упал ниже 60%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях
Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.
Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
Комаровский дал совет по лечению «омикрона» в домашних условиях
При «омикроне» нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие серьезные препараты, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря о лечении этого штамма коронавируса в домашних условиях.
Комаровский отметил в ролике на его YouTube-канале, что пациенту «однозначно не нужен постельный режим», если у заболевшего нет вялости, слабости.
«Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении», – предупредил врач.
Он пояснил, что лучше всего дыхательная мускулатура работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».
Говоря о еде, Комаровский отметил, что если заболевший не хочет есть, то не нужно его заставлять. Но если аппетит присутствует, то врач посоветовал употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное».
При этом он рекомендует много пить, независимо от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка, как отметил Комаровский, может быть любой, но при дефиците жидкости лучше пить напитки, чья температура соответствует температуре тела.
«Воздух должен быть, желательно, чистым», – отметил врач. Он посоветовал проветривать помещение «по максимуму».
Температура в комнате, по его словам, должна не превышать 20 градусов. При этом он подчеркнул, что человек не должен мерзнуть, «но оптимально – 20 градусов».
Также нужно контролировать влажность помещения. Оптимально она должна быть в пределах 40-60%.
Ранее врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали условие для постепенного снятия ограничений по COVID-19
Власти Германии договорились, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации с 20 марта в стране снимут основные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается в решении федерального и региональных правительств страны.
«На третьем этапе в качестве последнего шага с 20 марта должны быть отменены все жесткие ограничительные меры, если позволит ситуация в больницах. Также будет отменена необходимость дистанционной работы», – цитирует РИА «Новости» документ.
Первый этап предполагает отмену ограничений на количество участников частных встреч, при этом для непривитых такие ограничения сохранятся. Также на первом этапе отменят ограничения на посещение розничных магазинов, для допуска в них больше не будут проверять сертификаты, справки и тесты. Власти регионов сами определяют время начала снятия таких ограничений.
На втором этапе, с 4 марта, будут отменять такие ограничения, как, к примеру, запрет на танцевальные мероприятия. Их можно будет посещать привитым бустерной вакциной, тем, у кого не было бустерной прививки, должны будут предоставлять негативный тест.
Для гастрономии отменят правило предоставления свежего теста, привитые и переболевшие смогут ходить в заведения общепита, не сдавая тесты, как это делается в настоящее время.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не согласовали с союзниками санкции против России
Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут американские СМИ.
Американская газета Politico пишет, что, по словам Байдена, Запад «готов дать решительный ответ» России при указанном развитии событий, «однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить», передает ТАСС.
«Продолжающиеся консультации – как трансатлантические, так и между европейскими странами – свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жесткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее», – отмечается в публикации.
Указывается, что «у должностных лиц по обе стороны Атлантики» нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против России в случае «вторжения», но «по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно».
В ней отмечается, что «санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС».
Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».
Источник издания из числа европейских дипломатов отметил, что сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Например, «пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом» для принятия указанных мер.
В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе «требуется постоянно уговаривать, особенно Германию».
Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В военных академиях США выросло число жалоб на сексуальные домогательства
На фоне возвращения к очным занятиям во время пандемии коронавируса в военных академиях США резко выросло число зарегистрированных случаев сексуальных домогательств, сообщают СМИ.
Как указывает ABC, их число растет, несмотря на новые программы по предотвращению подобных инцидентов. Отмечается, что число сообщений о домогательствах и сексуальном насилии снизилось в период отмены очных занятий в 2019–2020 учебном году. Однако один высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил, что в случае продолжения очных занятий количество сообщений, вероятно, увеличилось бы. Указывается, что в 2020–2021 учебном году число зарегистрированных случаев таких инцидентов оказалось выше, чем в 2018–2019 учебном году.
Как следует из доклада Пентагона, общий скачок связан с ситуацией в Академии ВВС США и Военной академии США (Вест-Пойнт), где в 2020–2021 учебном году зарегистрировано 131 инцидент (год назад – 88, два года назад – 122).
Жертв в академиях поощряют сообщать о нападениях, и они иногда рассказывают о нежелательных сексуальных контактах, которые произошли за несколько лет до начала учебы в академии. Если включить эти эпизоды, а также те, в которых участвовали учащиеся, но о которых сообщили лица, не входящие в состав учебных заведений, то общее количество сообщений составит 161.
Официальные лица заявили, что трудно определить, какое влияние на ситуацию оказала пандемия. Во многих случаях бары, рестораны и другие подобные заведения в окрестностях кампусов могли быть закрыты или менее доступны.
Напомним, глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила в 2020 году, что коронавирус вызвал кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках.
Центр имени Гамалеи не смог найти детей без антител к COVID-19 в Москве
Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург.
«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», – сказал Гинцбург «Интерфаксу».
Директор центра добавил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к инфекции, не в Москве, но, по его словам, это сложно организовать.
Он уточнил, что, в связи с этим, в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М».
«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц – BAU (единицы связывающих антител). Это низкий показатель, но тем не менее», – сообщил он.
При этом Гинцбург добавил, что исследование вакцины для детей должно начаться в запланированные сроки. Он пояснил, что в ближайшие 15 или даже 20 дней в центре будут проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию). После этого – через три недели – начнутся испытания.
Ранее Минобороны приступило к массовой вакцинации от COVID-19 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц. Подростков 12-17 лет прививают препаратом «Спутник М», зарегистрированным Минздравом в ноябре 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Австрия с 5 марта отменила масочный режим
С 5 марта в Австрии больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест, сообщил глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн на пресс-конференции.
«С 5 марта отменяются почти все ограничения. Это означает, что больше не будет никаких правил для посещения общественных мест, больше никакого «зеленого паспорта», – передает РИА «Новости» его слова.
Мюкштайн добавил, что с 5 марта также отменяется общее обязательство носить маску типа FFP2, мера останется обязательной в ряде мест, в том числе в больницах и домах престарелых, общественном транспорте и на остановках, в продуктовых магазинах, почтовых и банковских отделениях.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В центре Гамалеи рассказали об особенностях антител к «омикрону»
Антитела к «омикрону» плохо работают против других штаммов коронавируса, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По словам вирусолога, иммунитет, который появился после заражения «омикроном», не может гарантировать защиту организма от других штаммов вируса.
«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы», – сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.
Он напомнил, что «дельта» все еще продолжает циркулировать. При этом специалист подчеркнул, что организм защищают не только антитела. Существует еще и клеточный иммунитет, поэтому нельзя сказать, что после «омикрона» у человека совсем нет защиты от других вариантов коронавируса.
«После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета», – отметил Альтштейн.
Для получения полноценной защиты перенесшим «омикрон» необходимо пройти вакцинацию, заключил профессор.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 95% случаев заболеваемости ковидом в Москве – это омикрон-штамм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител
Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что «в декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы», и «первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
«Так, на сегодня есть результаты по 1 тыс. 323 участникам из 3 тыс. – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – отметила Ракова.
Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют 3 тыс. человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V». Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности – способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
Ранее «Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мурашко рассказал о риске попасть в реанимацию пациентов с «омикроном»
Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом «дельта», так и «омикроном» могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что у пациентов со штаммом «дельта» заболевание протекает тяжелее.
«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма «омикрон» также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», – передает его слова РИА «Новости».
Мурашко добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ.
«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», – сказал министр.
Он указал, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм «омикрон» и «дельта».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
В Швейцарии отменили ношение масок в общественных местах
Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
«С четверга, 17 февраля 2022 года, доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры, учреждения, открытые для общественности, и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также были отменены требование ношения масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома», – цитирует РИА «Новости» заявление швейцарского правительства.
При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении масок в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для лиц с положительным тестом на COVID.
Въезжающим в Швейцарию не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном COVID или отрицательный результат теста на коронавирус.
Как сообщило правительство, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает развиваться хорошо и благодаря высокому уровню коллективного иммунитета перегрузка системы здравоохранения маловероятна, несмотря на все еще значительную циркуляцию вируса. Поэтому власти Швейцарии считают, что в стране созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни.
В свою очередь федеральный советник (министр) по внутренним делам, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе сообщил, что острая фаза пандемии завершилась, но, возможно, осенью потребуются новые меры реагирования на COVID.
Ранее глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил об отмене масочного режима в стране с 5 марта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль спросили о здоровье внуков Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС.
На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом».
Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Италии непривитые сенаторы потребовали разрешить им доступ в парламент
Группа итальянских сенаторов обратилась с ходатайством об отмене правительственного решения об обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан в возрасте старше 50 лет, поскольку оно не позволяет им принимать участие в работе парламента, сообщила газета Corriere della Sera.
Протест выразили около десяти сенаторов, которым со вторника был запрещен доступ в сенатский Дворец Мадама в Риме. Один из них Микеле Джарруссо отметил, что в данном случае речь идет о протесте против «фашистской нормы», передает РИА «Новости».
«А если завтра большинство одобрит закон, который запретит вход в сенат тем, кто не блондин с голубыми глазами и у кого рост ниже 1 м 80 см?» – заметил он.
По данным миланского издания, журналистам, которые спросили сенатора о том, почему он до сих пор не сделал прививку, он парировал «как вы смеете спрашивать меня о вакцинации, а если я спрошу у вас, каким противозачаточным средством пользуетесь вы или ваша жена?»
Отмечается, что местные СМИ уже не раз обращали внимание на тот факт, что некоторые парламентарии и известные политики, несмотря на постоянные призывы властей к вакцинации, до сих пор сами не сделали прививку от COVID-19.
Так, в этом контексте упоминалась экс-мэр Рима Вирджиния Раджи, которая на днях была вынуждена принимать участие в экстренном совещании руководителей правящего «Движения 5 звезд» в онлайн-режиме, поскольку у нее нет COVID-сертификата.
По данным издания, в настоящее время в Италии насчитывается около 1,4 млн непривитых граждан в возрасте 50+. Примерно 10% из них имеют медицинский отвод от вакцинации. Еще около 700-800 тыс. человек не имеют постоянной работы или являются пенсионерами. Таким образом запрет на работу касается приблизительно полумиллиона итальянцев.
Ранее российский Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение 1-2 фаз клинических исследований вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP).
Тем временем в Австрии объявили о том, что с 5 марта больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест. Также с 5 марта отменяется общее обязательство носить маску.
За сутки в России госпитализировали 19,5 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 19 573, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 19 573 человека, на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 179 284 случая заболевания, в целом в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 172 468 человек, на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля. За это же время подтверждены 748 смертей.
За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.
В Москве за сутки выявлено 11 262 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 17 151.
Накануне в России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Турции заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусом после поездки в ОАЭ.
«Сегодня мой тест на COVID-19 дал положительный результат. К счастью, болезнь протекает легко. Я продолжу беспрерывно работать дистанционно», – написал он на своей странице в Twitter.
Поездка состоялась 14 и 15 февраля. Министр посетил ОАЭ вместе с президентом Турции.
Напомним, глава турецкой республики Тайип Эрдоган 5 февраля сообщил, что вместе с женой заразился омикроном после посещения Киева. После этого он некоторое время работал удаленно, так как врачи подтвердили легкое течение заболевания.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также подтвердил заражение коронавирусом после визита на Украину.