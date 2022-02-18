В ЛДПР сообщили об улучшении состояния Жириновского

США не согласовали с союзниками санкции против России

Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут американские СМИ.

Американская газета Politico пишет, что, по словам Байдена, Запад «готов дать решительный ответ» России при указанном развитии событий, «однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить», передает ТАСС.

«Продолжающиеся консультации – как трансатлантические, так и между европейскими странами – свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жесткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее», – отмечается в публикации.

Указывается, что «у должностных лиц по обе стороны Атлантики» нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против России в случае «вторжения», но «по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно».

В ней отмечается, что «санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС».

Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».

Источник издания из числа европейских дипломатов отметил, что сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Например, «пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом» для принятия указанных мер.

В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе «требуется постоянно уговаривать, особенно Германию».

Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

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