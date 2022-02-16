Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем

В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России

«Обращение президента США к народу России сигнализирует о некотором изменении тональности риторики Вашингтона и готовности искать компромисс с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами.

«В обращении американского президента к народу России и воспоминании о Второй мировой войне я вижу некоторое изменение тональности риторики. Это можно только приветствовать, если в дальнейшем это приведет к изменению позиции США. Однако пока это лишь устные заверения, хотя в них появляется готовность зафиксировать договоренности в юридически обязывающей форме. Это то, чего давно добивается Россия», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В целом готовность США услышать Россию и попытаться найти какие-то точки соприкосновения – это именно то, что сейчас нужно миру. Посмотрим, как это будет развиваться в практических делах», – пояснил сенатор.

«Что касается угрозы очередных санкций, то эти заявления мы слышали бесчисленное количество раз. Это по-прежнему жесткая позиция Конгресса США, и американский президент не может ее игнорировать, – считает Косачев. – Байден выступает, обращаясь не только к России, но и к аудитории внутри США. Поэтому я бы больше удивился, если бы этого пассажа в выступлении американского президента не было».

«А так угроза санкций приобрела уже дежурный характер. Тем более что за словами США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину нет ничего, кроме их собственной искусственно созданной обеспокоенности», – резюмировал собеседник.

В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.

Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.

Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».

1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД